El mural que Juanchi comparte con Messi y Maradona

El mayor deseo de Juanchi era tener en su habitación un mural con Lionel Messi y Diego Maradona, los dos ídolos que le dejó su pasión primera, el fútbol. Cuando la muerte se llevó al joven, sus padres decidieron cumplir el sueño postergado, pero no en la intimidad de la habitación ahora vacía, solo ocupada por los recuerdos y las cosas de Juanchi, sino a la vista de todos, en la puerta de su casa.

Unos días antes de iniciado el Mundial que Juanchi hubiera seguido como seguía todo lo que estaba cerca de una pelota, dos muralistas de San Luis empezaron a concretar el viejo anhelo de la familia: un mural en el que el chico estuviera con la camiseta de su club y debajo de él los dos astros del fútbol argentino.

Juan Pedro Correa Corral y Federico Gabriel “Kiki” Gil Abrigú son los autores de la obra que emociona a todos los vecinos del barrio, pero fundamentalmente a la familia y allegados de Juanchi. “No lo conocíamos, pero por todo lo que nos cuentan se notaba que era un chico muy bueno”, dicen los dibujantes a coro.

Juanchi era un joven con Síndrome de Down que se hacía llamar Juanchi Messi, por su admiración al 10 de la Selección. Además fue el creador del equipo de fútbol "Los lobos", que salió campeón nacional el año pasado y el autor del último gol de penal para conseguir la consagración.

En una semana de mucho trabajo, los artistas –reconocidos tatuadores de la ciudad- retrataron al futbolista puntano y a Lio y Diego abrazados, tal como Juanchi los soñó siempre. El mural está en la casa donde vivía el joven, en los barrio de la primera rotonda de la Vía del Peregrino.

El otro impulsor del mural fue Pedro Sposetti, un kinesiólogo del centro educativo terapéutico Vita, donde Juanchi asistía y donde conformó vínculos muy fuertes, que todavía lo extrañan. “Esos chicos viven como si fueran una familia”, se sorprendió “Kiki”, quien fue contactado por el profesional para hacer el mural. En la pintura, Juanchi lleva una remera con el logo del espacio donde lo atendieron durante mucho tiempo.

Los muralistas, en plena tarea.

El tiempo que Correa y Gil tardaron en hacer el trabajo fue suficiente para encariñarse con la madre de Juanchi, con su padre y con dos perritos y un gatito que eran las mascotas del chico y que estuvieron vigilando a los artistas durante toda su labor. “Se ve que Juanchi jugaba mucho con ellos y tras su muerte notan su ausencia y buscan cariño”, dijo Pedro, el muralista.

Otro de los acompañamientos que tuvieron los muralistas durante las jornadas creativas fueron los mates de la dueña de casa, siempre acompañados por anécdotas, que después “Kiki” y Pedro intercambiaron con otros amigos de Juanchi. “Fue conmovedor ver cómo lo querían y el vacio enorme que dejó su ausencia”.

Correa Corral tiene 32 años y pasó buena parte de su vida en el barrio Granja La Amalia. Hizo varios murales en San Luis, en los muros de contención de la autovía, en otras paredes de la ciudad y hace poco volvió de México, donde pintó murales en hostels.

Los padres de Juanchi y una emoción eterna.

Gil, por su parte, es muy conocido como “El Kiki” y es un tatuador profesional de San Luis que también se dedica al muralismo y a otras formas de arte. Hizo sus trabajos en gimnasios, casas de ropa, frente a la plaza del Carmen y en la esquina de General Paz y Lavalle.