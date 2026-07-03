Vacaciones de invierno: el pluriempleo y la crisis opacan el descanso

Los estatales tienen que recurrir al pluriempleo para poder mínimamente subsistir. Muchos manejan para aplicaciones. Foto: Iprofesional.

Comienzan las vacaciones de invierno, un período que idealmente debería estar destinado al descanso, los viajes en familia o el disfrute del hogar compartiendo momentos recreativos. Sin embargo, en la provincia de San Luis la realidad del receso muestra una cara completamente opuesta.



Los estatales—entre ellos docentes, personal policial, efectivos penitenciarios, administrativos y beneficiarios del Plan de Inclusión Social— se encuentran unidos bajo una alarmante realidad de salarios de pobreza.



Para este sector, las vacaciones se transforman en un receso indeseado: aunque muchos, formalmente, no deben asistir a sus puestos habituales, la necesidad extrema los obliga a continuar trabajando en segundas ocupaciones para poder garantizar la subsistencia diaria, lejos de cualquier lujo.



Ante la falta de alternativas, el pluriempleo se ha convertido en la norma de supervivencia. Durante estas semanas, numerosos trabajadores estatales se volcarán a manejar vehículos a través de aplicaciones como Uber o DiDi, mientras que otros dedicarán sus días libres a la venta informal de ropa, la preparación de viandas, entre otras iniciativas.



Esta preocupante situación de precariedad repercute directamente en la economía local, generando una profunda falta de consumo. Al no haber circulación de dinero en la calle, el sector privado sufre las consecuencias de manera inmediata: los pequeños emprendedores, los comercios de barrio y los negocios locales ven caer drásticamente sus ventas en una época del año en la que habitualmente esperaban un repunte.



Impericia total



A este complejo panorama socioeconómico se suma una preocupante crisis edilicia y laboral en Terrazas del Portezuelo. En medio de una histórica ola polar con temperaturas subcero, el personal estatal debe cumplir sus tareas en una Casa de Gobierno que actualmente no cuenta con su sistema de calefacción operativa debido a la evidente falta de inversión y mantenimiento técnico.



Lo que en su momento fue inaugurado como un complejo administrativo de vanguardia y de diseño ecológico, hoy exhibe las graves consecuencias del abandono edilicio, atentando contra la salud y el bienestar de los trabajadores.



La combinación de ingresos desfasados frente a la inflación acumulada ha empujado a una porción significativa de los sueldos básicos por debajo de la línea de pobreza, pulverizando el poder adquisitivo de la familia puntana.



Como consecuencia directa de este estancamiento, la mayoría de los hogares de los empleados públicos se ha visto empujada a un endeudamiento masivo. El uso de tarjetas de crédito y la solicitud de préstamos financieros ya no se destinan a la adquisición de bienes durables, sino estrictamente a la cobertura de necesidades básicas insatisfechas, tales como la compra de alimentos, la adquisición de medicamentos esenciales y el pago de tarifas de servicios públicos cuyos costos continúan en alza constante.



En definitiva, las esperadas vacaciones de invierno en San Luis quedan totalmente opacadas por una profunda crisis estructural, el frío extremo y la necesidad imperiosa del pluriempleo.