  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Viernes 03 de Julio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Viernes 03 de Julio de 2026

EN VIVO

Sin respuestas

Vivir sin gas con temperaturas bajo cero, el drama de los vecinos del barrio AMEP

Desde que comenzó julio, los habitantes del norte de la ciudad tienen cortes constantes, cuando no suspensión del servicio. "No nos podemos bañar, ni calentarnos, ni cocinarnos", aseguran. Las empresas no responden a los reclamos.

Por redacción
| Hace 3 horas

La indignación crece minuto a minuto en los barrios del norte de la ciudad por la falta de gas en los días más fríos del año. Los testimonios de los vecinos son furiosos sobre la variedad de razones que la empresa expone para justificar el corte del servicio. Lo cierto es que ya van tres días de temperaturas bajo cero en que la gente no puede usar la calefacción.

 

 

No solo eso: tampoco puede bañarse, ni cocinar. “Es una vergüenza, no tenemos gas hace tres días. La empresa viene, toca algo y se va y al rato se vuelve a cortar. Pero para cobrar están siempre”, dijo Myriam Sosa, una de las vecinas que dio su versión.

 

 

El problema afecta a buena parte del sector norte de la ciudad, como el barrio AMEP, el 500 Viviendas y el Viviendas productivas.

 

 

Fabricio, otro usuario, se quejó por la falta de soluciones y respuestas. “Nos dicen que es un problema general de la ciudad, pero en los barrios aledaños no tienen problemas”, sostuvo. Pilar Fontana fue más a fondo y exigió la intervención de San Luis Energía para solucionar el inconveniente.

 

 

Más allá de la falta de gas, inquieta a los vecinos las diferentes versiones que les dan en la empresa. “Si es que conseguimos que nos atiendan el teléfono, siempre nos cambian la historia”, agregó otro vecino.

 

 

A la del consumo masivo, se suma otra razón que indica que el problema es en la planta central. Y también dijeron que los reclamos en toda la ciudad hacen que los operarios no den abasto para responder con la velocidad que la situación requiere.

 

 

“De todas formas, el 80 por ciento de los llamados que hacemos no son siquiera atendidos”, dijo un vecino que agregó que todas las casas del barrio AMEP tienen algún problema de abastecimiento.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo