Vivir sin gas con temperaturas bajo cero, el drama de los vecinos del barrio AMEP

La indignación crece minuto a minuto en los barrios del norte de la ciudad por la falta de gas en los días más fríos del año. Los testimonios de los vecinos son furiosos sobre la variedad de razones que la empresa expone para justificar el corte del servicio. Lo cierto es que ya van tres días de temperaturas bajo cero en que la gente no puede usar la calefacción.

No solo eso: tampoco puede bañarse, ni cocinar. “Es una vergüenza, no tenemos gas hace tres días. La empresa viene, toca algo y se va y al rato se vuelve a cortar. Pero para cobrar están siempre”, dijo Myriam Sosa, una de las vecinas que dio su versión.

El problema afecta a buena parte del sector norte de la ciudad, como el barrio AMEP, el 500 Viviendas y el Viviendas productivas.

Fabricio, otro usuario, se quejó por la falta de soluciones y respuestas. “Nos dicen que es un problema general de la ciudad, pero en los barrios aledaños no tienen problemas”, sostuvo. Pilar Fontana fue más a fondo y exigió la intervención de San Luis Energía para solucionar el inconveniente.

Más allá de la falta de gas, inquieta a los vecinos las diferentes versiones que les dan en la empresa. “Si es que conseguimos que nos atiendan el teléfono, siempre nos cambian la historia”, agregó otro vecino.

A la del consumo masivo, se suma otra razón que indica que el problema es en la planta central. Y también dijeron que los reclamos en toda la ciudad hacen que los operarios no den abasto para responder con la velocidad que la situación requiere.

“De todas formas, el 80 por ciento de los llamados que hacemos no son siquiera atendidos”, dijo un vecino que agregó que todas las casas del barrio AMEP tienen algún problema de abastecimiento.