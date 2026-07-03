Lo golpearon en su casa para robarle y murió casi un mes después

Atacado por dos personas en el interior de su casa, un hombre pasó 24 días internado en el Hospital Ramón Carrillo hasta que el jueves a la noche falleció producto de los golpes que le propocionaron los intrusos. Ahora la Policía se encuentra en la búsqueda de los sospechosos, una tarea que no sería tan difícil ya que están identificados.

En parte, los cercanos a la víctima, Hugo Orozco, un hombre de unos 40 años que vivía en calle Intendente Celi, cerca de Julio A. Roca y Rawson, saben quiénes son los atacantes porque quedaron filmados cuando salían de la vivienda con algunos elementos robados. El hecho sucedió el domingo 7 de junio por la noche y los sospechosos son un varón y una mujer, hermanos, que tendrían relación con el dueño de casa.

Algunas fuentes reconocieron que el vínculo entre Orozco y sus victimarios es justamente la mujer, con quien hace un mes habría empezado una relación sentimental. La familia del hombre asesinado hizo una fuerte campaña en redes sociales con la foto de los sospechosos para que se lograra su detención incluso antes del fallecimiento. “Justicia por mi hermano”, escribió Myriam Orozco, hermana de la víctima, el jueves a la noche, poco después del deceso.

Por los golpes con que el dueño de casa llegó al hospital, los atacantes agredieron al hombre con un elemento contundente y otro cortante. A la prueba de las cámaras de seguridad, que sería de suma contudencia, se agrega otra que terminaría de redondear las sospechas. A los pocos días del ataque, un hijo del acusado que vive en Juana Koslay fue descubierto por la Policía mientras intentaba vender un parlante que le sacaron a Orozco.