La Justicia avanzó sobre el entorno de Ontiveros con allanamientos en viviendas familiares

La Justicia llevó adelante este miércoles una serie de allanamientos en viviendas vinculadas al entorno familiar de Javier Ontiveros, según confirmaron a este medio fuentes judiciales con conocimiento directo de la investigación.

Los procedimientos se realizaron en distintos domicilios de la ciudad y estuvieron a cargo de personal judicial y policial. Uno de los allanamientos fue en una casa cercana a la Legislatura provincial, en el sector sur de la ciudad de San Luis.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles de la causa y no informaron oficialmente el resultado de las medidas ni si hubo secuestro de elementos o personas demoradas.

Las diligencias alcanzaron inmuebles ocupados por familiares de Ontiveros, quien permanece detenido desde el 23 de junio, en el marco de una investigación por presunto narcotráfico. No obstante, las fuentes consultadas evitaron confirmar si los procedimientos de este miércoles guardan relación con ese expediente o con otra investigación en curso.

El hermetismo que rodeó los operativos alimentó distintas versiones durante la jornada, aunque desde los organismos intervinientes no hubo comunicación oficial sobre el alcance de las medidas.

Se espera que en las próximas horas la Justicia brinde precisiones sobre los allanamientos y el objetivo de las diligencias realizadas.