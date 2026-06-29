Pidieron 12 años de cárcel para Sergio Fares por el abuso sexual de un chico de 15 años

Los fiscales que investigan el caso de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un adolescente de 15 años, insistieron este lunes en que Sergio Fares sea condenado a 12 años de cárcel. El resonante hecho ocurrió el 6 julio del 2025 en una vivienda de la zona céntrica de la ciudad de San Luis.

El planteo lo formularon durante la audiencia de control de acusación que se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial y reiteraron la imputación por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

De acuerdo con la hipótesis de Fiscalía, el adolescente fue trasladado al domicilio del imputado, donde se habría cometido el abuso sexual.

Entre las evidencias que sostienen la imputación hay pericias genéticas, informes toxicológicos y otros estudios que determinaron la presencia de alcohol y opioides en el organismo de la víctima, sustancias que, según la Fiscalía, le habrían provocado un estado de vulnerabilidad que le impidió defenderse o resistir la agresión.

En función de la prueba reunida, la Fiscalía solicitó que Fares sea juzgado como presunto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal y requirió una pena de 12 años de prisión efectiva.

La audiencia fue presidida por el juez Marcos Flores Leyes. Participaron la fiscal de Género Nº 1, María Delia Bringas, junto a la fiscal adjunta Marisol Boschi; el defensor de Niñez y Adolescencia Nº 2, Nahuel Lede Zajic; la abogada querellante Graciela Muñoz Guanca y el abogado defensor Maximiliano Del Signore.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral. Asimismo, requirió el sobreseimiento respecto del delito de rapto agravado por el uso de arma, al considerar que ese hecho no pudo acreditarse durante la investigación.

Tras escuchar los planteos de las partes, el juez admitió la acusación, aceptó las pruebas ofrecidas y dispuso la elevación de la causa a juicio.

Ahora, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial deberá fijar la fecha del debate oral y determinar qué tribunal estará a cargo del proceso.