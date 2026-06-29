Paraguay hizo historia, dio el batacazo y dejó afuera a Alemania por penales

Paraguay avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar a una de las potencias del fútbol europeo. Foto: El Cronista.

Paraguay se clasificó este lunes a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar a Alemania en una dramática definición por penales, luego de igualar 1-1 al cabo de los 90 minutos reglamentarios y del tiempo suplementario.



La definición desde los doce pasos tuvo un desarrollo cambiante. El conjunto sudamericano dispuso de dos oportunidades consecutivas para cerrar la serie durante la tanda inicial de cinco ejecuciones por equipo, pero no logró convertirlas. La igualdad obligó a pasar al formato de un remate por lado y allí Paraguay terminó imponiéndose para sellar una de las clasificaciones más sufridas de la jornada.



Durante el tiempo reglamentario, el equipo sudamericano golpeó primero sobre el final de la primera etapa. A los 42 minutos, Julio Enciso abrió el marcador y le dio la ventaja parcial a Paraguay, que hasta ese momento había conseguido sostener el resultado frente a una selección alemana que buscó asumir el protagonismo.



Alemania reaccionó en el complemento y encontró el empate a los 10 minutos por intermedio de Kai Havertz, quien estableció el 1-1 que terminó llevando el encuentro al tiempo suplementario.



En los 30 minutos adicionales ninguno de los dos equipos consiguió romper la paridad, por lo que la definición quedó en manos de los penales.

Con este resultado, Paraguay avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar a una de las potencias del fútbol europeo en una definición cargada de tensión, luego de un partido que permaneció igualado durante los 120 minutos.



El Cronista.

