Tres partidos prometedores en la segunda jornada de 16avos

Dos países sudamericanos serán parte de dos de los tres grandes partidos programados para el lunes 29 de junio en el Mundial de Fútbol. Ambos, con rivales de distintos calibre, están ante la posibilidad de pasar a la siguiente instancia del torneo. Brasil jugará con Japón y Paraguay tiene una parada muy difícil contra Alemania.

El equipo del italiano Carlo Ancelotti inicia el lunes los 16avos de final contra Japón, que viene de tener una muy buena primera ronda, con un fútbol veloz y ofensivo. Los asiáticos sueñan con convertirse en un dolor de cabeza para el gigante sudamericano en un duelo del que saldrá el rival de partido que disputarán Noruega y Costa de Marfil.

A las 17:30 la Paraguay de Gustavo Alfaro intentará la hazaña ante Alemania. El partido que por la última fecha de la fase de grupos Ecuador le ganó por 2 a 1 a los europeos son la esperanza que los guaraníes tienen para pasar de ronda.

En caso de hacerlo, tendrán por delante otra batalla contra el ganador del partido entre Francia y Suecia, que se jugará el martes.

Por la noche habrá otro partido que promete fútbol de alto vuelo: Países Bajos- Marruecos, de donde saldrá el rival de Canadá, el primer clasificado a octavos de final.