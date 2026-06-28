Bombazo y sonrisa para Coudet: River habría abrochado tres refuerzos más

River Plate habría cerrado tres refuerzos más con la pretemporada en marcha en Alicante (España) y en medio de las negociaciones por Ángel Correa y Thiago Almada como incorporaciones para la segunda etapa del 2026.

El club de Núñez tendría cerrado las vueltas de Rafael Santos Borre desde Inter de Porto Alegre y Lucas Beltrán luego de su paso a prestamos por Valencia; también al uruguayo Giovanni Gonzales proveniente del Krasnodar (Rusia).

Eduardo "Chacho" Coudet recibió buenas noticias luego de que el club cerrará tres refuerzos en un día, en medio de las negociaciones por Ángel Correa y Thiago Almada.

El "Millonario" tendría un acuerdo de palabra con Rafael Santos Borre quien dio el "OK" para llegar al club donde supo desplegar su mejor nivel entre 2017 y 2021, luego fue vendido al Eintracht Fráncfort (Alemania),

Además, el colombiano de 30 años aceptaría cobrar mucho menos de lo que obtiene en el Internacional de Porto Alegre y su retorno rondará en los 2.5 millones de dólares.

Lucas Beltrán también retornaría al club que lo vio nacer tras un acuerdo entre River y Fiorentina, luego del préstamo en Valencia.

Beltrán con 25 años sería repatriado por 7.5 Millones de euros por el 50% del pase, se había ido a Fiorentina en agosto de 2023 por 25M.

Como tercer refuerzo en un día, a confirmar en los próximos días, se suma el uruguayo de 31 años, Giovanni González, lateral derecho proveniente del Krasnodar de Rusia por 500.000 USD.

River Plate estaría confirmando hasta ahora cinco incorporaciones, los tres antes mencionados que se suman a Nicolás Otamendi con participación mundialista y Mauro Arambarri También está en carpeta el experimentado volante central de Argentinos Juniors Federico Fattori (34 años).

El equipo dirigido por el "Chacho" Coudet se entrena en España, específicamente en Alicante, con el objetivo de huir del invierno argentino y se enfrenta a la actualidad del club que atraviesa una etapa de reestructuración en el plantel, tan solo 19 jugadores viajaron con la delegación.

El "Millonario" apunta prepararse para su primer desafio en la segunda mitad del año, el 17 de Julio por Copa Argentina, enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata en Salta por los 16avos de final de la competencia.