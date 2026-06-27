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Grupo L

Inglaterra ganó el grupo y Croacia consiguió la segunda posición

El puntero venció a Panamá, que se fue del torneo sin hacer goles. El equipo de Modric, por su parte, le arrebató el segundo puesto a Ghana en el último partido.

Por redacción
| Hace 2 horas

Inglaterra le ganó 2-0 a Panamá para clasificarse como primero del Grupo L con 7 puntos, en el encuentro que se disputó en el MetLife Stadium de New Jersey.

 

 

Los goles llegaron en los pies de Jude Bellingham a los 17 minutos del segundo tiempo y Harry Kane a los 22 del complemento.

 

 

Croacia, por su parte, venció 2-1 a Ghana y le arrebató el segundo puesto del Grupo L, en el encuentro que se disputó en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia.

 

 

Los goles fueron de Petar Sucic a los 31 del primer tiempo y Nikola Vlašić a los 38 del complemento, mientras que el empate parcial había llegado a los 28 de la segunda parte por parte de Derrick Luckassen.

 

 

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