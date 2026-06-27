Inglaterra ganó el grupo y Croacia consiguió la segunda posición

Inglaterra le ganó 2-0 a Panamá para clasificarse como primero del Grupo L con 7 puntos, en el encuentro que se disputó en el MetLife Stadium de New Jersey.

Los goles llegaron en los pies de Jude Bellingham a los 17 minutos del segundo tiempo y Harry Kane a los 22 del complemento.

Croacia, por su parte, venció 2-1 a Ghana y le arrebató el segundo puesto del Grupo L, en el encuentro que se disputó en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia.

Los goles fueron de Petar Sucic a los 31 del primer tiempo y Nikola Vlašić a los 38 del complemento, mientras que el empate parcial había llegado a los 28 de la segunda parte por parte de Derrick Luckassen.