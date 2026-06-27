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Sudamérica arriba

Colombia ganó el grupo tras el empate con Portugal

El partido entre cafeteros y lusos terminó 0 a 0 y ambos pasaron de ronda. Los sudamericanos jugarán con Ghana en tanto que Portugal tendrá un duro enfrentamiento ante Croacia.

Por redacción
| Hace 2 horas

El empate 0 a 0 entre Colombia y Portugal le dio al equipo cafetero el liderazgo del grupo K del Mundial de fútbol y la posibilidad de jugar con Ghana en la próxima fase.

 

 

Pese a que hubo muchas chances de gol, los dos equipos que terminaron en las primeras posiciones no se sacaron ventajas.

 

 

Así las cosas, los cafeteros finalizaron en la primera ubicación y mandaron a Portugal a jugar frente a la Croacia de Luka Modric el jueves 2 de julio a las 20.

 

 

En el otro partido del grupo, República del Congo venció 3 a 1 a Uzbekistán.

 

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