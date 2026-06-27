Colombia ganó el grupo tras el empate con Portugal

El empate 0 a 0 entre Colombia y Portugal le dio al equipo cafetero el liderazgo del grupo K del Mundial de fútbol y la posibilidad de jugar con Ghana en la próxima fase.

Pese a que hubo muchas chances de gol, los dos equipos que terminaron en las primeras posiciones no se sacaron ventajas.

Así las cosas, los cafeteros finalizaron en la primera ubicación y mandaron a Portugal a jugar frente a la Croacia de Luka Modric el jueves 2 de julio a las 20.

En el otro partido del grupo, República del Congo venció 3 a 1 a Uzbekistán.