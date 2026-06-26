Pavimento y espacios amigables: las obras que inauguró la UCCuyo San Luis

“Este pavimento representa el crecimiento de la Universidad Católica de Cuyo San Luis y es una mejora en la infraestructura para todos los que formamos parte de la comunidad educativa”, expresó con satisfacción la rectora Melina Maluf Martínez durante el acto de inauguración de la obra de pavimentación y jerarquización de la playa de estacionamiento del campus universitario.

Desde este viernes, el amplio espacio que identifica a las instalaciones que la UCC San Luis tiene en calle Felipe Velázquez, en la ciudad capital, muestran una imagen totalmente renovada. “Se ha jerarquizado el campus con espacios más amigables”, resaltó la titular de la alta casa de estudios.

El corte de cintas de la habilitación de “este sueño hecho realidad” se llevó a cabo en un momento especial, en ocasión de la visita a la sede de la rectora de la Universidad Católica de Cuyo María Laura Simonassi y del arzobispo de San Juan de Cuyo monseñor Jorge Eduardo Lozano. También participaron del acto los vicerrectores Beatriz Farah y el presbítero Ángel Bartolomé Hernández; el presidente y vicepresidente del Directorio, Leonardo David Savall y Fabián Darío Saffe Vargas, respectivamente y los decanos de las distintas facultades de las sedes sanjuanina y puntana, entre otras autoridades e invitados especiales.

La obra ejecutada incluyó:

-la ejecución de 5.500 metros cuadrados de pavimento de hormigón

-540 metros cuadrados de nuevas veredas para circulación peatonal

-480 metros lineales de cordones de hormigón

-365 metros cuadrados de cruces peatonales destinados a mejorar la conectividad y la seguridad.

Asimismo, se realizaron trabajos de modernización de la infraestructura eléctrica mediante la colocación de caños para instalaciones subterráneas y el reemplazo del cableado existente, además de tareas de señalización vial y demarcación horizontal para optimizar el tránsito interno.

La doctora Maluf Martínez, en diálogo con la prensa, reiteró que la pavimentación y las mejorar que se inauguraron “significan un gran avance y crecimiento” para la institución, puntualizó que todo se concretó con “fondos propios de la universidad, producto de gastos cuidados y responsables de cada uno de los recursos”.

Durante la ceremonia, realizada bajo un sol radiante, se precisó que esta intervención forma parte del plan de mejoras en infraestructura que impulsa la universidad, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, accesibles y funcionales para toda la comunidad universitaria, acompañando el crecimiento institucional y fortaleciendo las condiciones para el desarrollo de las actividades académicas y de extensión.

Cumplido con el corte de cinta, las autoridades realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones, dejando formalmente habilitado este espacio que contribuirá a una mejor experiencia de quienes transitan diariamente el campus universitario.