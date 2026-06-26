Hissa hizo otro papelón al mandar camiones a sacar la antena sin orden judicial

Las divagaciones del intendente Gastón Hissa motivaron una mañana de desconcierto, dudas y mucho movimiento en lo que era una tranquila calle del barrio 128 Viviendas, en el Cerro de la Cruz. La misma antena de telefonía celular que el máximo responsable comunal aprobó instalar hace unos meses ahora es su objeto de deseo e intenta sacarla a como dé lugar.

Pareciera que Hissa esperó a que el enorme aparato que instaló la empresa Claro en el patio de la vivienda quedara erguido para exhibir sus caprichos y contradicciones y ahora mandó a sacarla. No lo hizo de manera prolija sino con camiones municipales de alto costo, la presencia policial y un show montado que, como casi todo en su gestión, le salió mal. Sobre todo porque intentó hacer el operativo sin orden judicial.

Ante semejante falla, no fue fácil para el matrimonio dueño de casa evitar el atropello municipal que hasta envió un abogado para legalizar un acto que era ilegal por donde se lo mirara. Bastó que llegara a la zona el representante legal de los propietarios de la vivienda para que el intento quedara en eso.

Un rato antes, los empleados municipales habían amenazado por sacar la antena desde la casa de un vecino a la vivienda, pero la falta de un instrumento legal abortó cualquier posibilidad.

Fue así que durante toda la mañana, los gigantes camiones con grúa de la Municipalidad destinados a extraer otro gigante como la antena hicieron una guardia sin sentido en la puerta de la casa. A la siesta, se corrieron un par de cuadras y quedaron a la espera de una orden judicial que difícilmente llegue hasta el lunes.

Como para que el embarre de los zapatos de Hissa sea más sucio todavía, ese día se espera que llegue a San Luis un abogado de Claro, la empresa que instaló el artefacto, para poner en manifiesto la posición de la compañía responsable de la antena.