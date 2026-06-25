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Protección y premio

Polémica designación de la hermana de Mónica Becerra en el Policlínico

La mujer, que se desempeñaba como auditora de Dosep en Villa Mercedes, asumirá un cargo fuera de escala. ¿Signo tras el Adonigate?

Por redacción
| Hace 2 horas
Becerra cumplirá funciones en el Policlínico de Villa Mercedes. Foto: ANSL.

A partir del próximo 1 de julio, Analía Becerra, hermana de la diputada nacional libertaria Mónica Becerra, asumirá funciones en el Policlínico de Villa Mercedes con un cargo fuera de escala en el área de Desarrollo Social. 

 


La decisión genera fuerte controversia en el ámbito local, ya que se produce inmediatamente después de dejar su rol como titular en el Área de Auditoría de Dosep, siendo interpretada por diversos sectores como una maniobra de resguardo político.

 


Este movimiento administrativo pone nuevamente el foco sobre la estrecha sintonía entre el gobernador Claudio Poggi y la estructura de La Libertad Avanza en la provincia. Mónica Becerra, quien antes de ocupar su banca en el Congreso de la Nación se desempeñó como ministra y diputada provincial bajo el ala de Poggi, ha quedado en el centro de las miradas tras su rol en el denominado "Adornigate".

 


Junto al diputado Carlos Almena, Becerra alineó su estrategia de forma orgánica con el oficialismo nacional para vaciar el quorum en la Cámara de Diputados, logrando desactivar la sesión especial que pretendía debatir la interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. 

 


El faltazo de los legisladores puntanos —al que también se sumó de manera estratégica Claudio Álvarez— facilitó un pacto político para trasladar el debate patrimonial a la Comisión de Asuntos Constitucionales, evidenciando una articulación mancomunada que ahora parece replicarse con llamativos movimientos y pases dentro de la administración pública provincial.
 

 

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