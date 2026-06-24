El intendente Hissa autorizó instalar una antena de telefonía y ahora la quieren sacar

Armando Guiñazú y su esposa Graciela decidieron romper el silencio. Son los dueños de la propiedad en la zona noreste de la ciudad de San Luis, donde una empresa de telefonía celular, con autorización municipal, instaló una antena que nunca entró en funcionamiento por el rechazo de vecinos.

El enorme poste metálico de unos 30 metros de altura quedó listo para entrar en conectividad en diciembre del 2024. Está ubicado en el barrio 128 Viviendas, en el Cerro de la Cruz. Empero, desde entonces todo quedó paralizado por disposición de quien había dado el visto bueno para realización de la obra y que después decidió hacer marcha atrás.

Por ello, la pareja está más que molesta con la administración del intendente Gastón Hissa y lo mismo ocurre con la empresa que hizo la inversión.

“La empresa cumplió con todas las exigencias de la Intendencia Municipal. La antena quedó instalada con todas las condiciones reglamentarias locales y de los organismos nacionales. No se hizo nada ilegal, pero lo más triste de todo es que ahora el intendente se desdice, ‘borró con el codo lo que firmó con su propia mano’”, remarcó Graciela.

No descarta la vecina que, por presiones, Hissa frenó la entrada en funcionamiento de la antena. Lo hizo por las dudas sanitarias que plantearon los vecinos. “La empresa respondió a todos los requerimientos que se hicieron. Además, se hicieron todos los estudios y mediciones, incluso los solicitados ante el ANAC, sin embargo, ahora aparecen más piedras en el camino”, fustigó.

Dijo que, a un año y medio de concluida la instalación “siguen armando vericuetos y la última novedad que nos preocupa de sobremanera, es que ahora quieren sacar directamente la antena”.

“Se agarran a una supuesta falta porque la antena no tiene en el extremo superior la baliza de señalización. Lo que no se dice es que la empresa que instaló la antena la dejó completa y el dispositivo dejó de funcionar porque alguien mandó a que corten el suministro energético y retiren el medidor”.

“Esto es un manoseo de parte del intendente Hissa y su equipo”, cuestionaron Armando y Graciela. “Primero se agarraron de una cuestión sanitarias y los estudios despejaron las dudas de los vecinos y como esto se cayó, decidieron avanzar con la falta de una baliza de señalización, sistema que fue desactivado por una orden o solicitud que alguien le dio a Edesal”.

La antena de la polémica está ubicada en una gran barriada donde hay otros postes metálicos de grandes dimensiones que prestan servicio de telefonía móvil para otras empresas. “Acá hay algo raro, no puede ser que haya tantos obstáculos y no se considere la millonaria inversión que hizo la empresa”, observaron Graciela y Armando Guiñazú.

Por último, dijo que están atentos a los próximos pasos que se darán desde el Municipio y del Juzgado de Faltas a cargo de Alejandro Ferrari. “Acá hay dos partes privadas que han sido perjudicadas por una autorización que dio el intendente Hissa. Hay una gran inversión porque él dijo sí y después cambió, imponiendo un rotundo no. Esto se configura en una falta total de seriedad por parte de la Municipalidad de San Luis”.

Por lo que dieron a entender, todo va encaminado a un conflicto judicial. “Somos gente de trabajo que estamos siendo enormemente perjudicados y lo mismo sucede con la multinacional que hizo una importantísima inversión”, advirtieron con preocupación.