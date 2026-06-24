La angustia de una comerciante: "No puedo sostener este sueño"

Sumamente angustiada, vencida por las lágrimas y la crisis, atosigada por la incertidumbre de una economía que no levanta, una joven comerciante de San Luis compartió un video en sus redes sociales en la que anunció el cierre de su comercio, a tres meses de abrirlo y con mucha inversión puesta en él. “No puedo sostener este sueño”, dijo la mujer.

La comerciante tiene un puesto de venta de ropa en pleno centro de la ciudad de San Luis y grabó un extenso video en donde llora, se angustia e informa la difícil situación que enfrenta ella y todo el sector por la abrupta y sostenida caída de las ventas.

"Es difícil emprender y ser comerciante, yo he fracasado. Esto no va más. Debo plata por todos lados y hemos vendido todo para poder subsistir. Quiero cerrar el local, entré en crisis", expresó en medio de una evidente angustia y desilusión. La comerciante es mamá de un nene de 10 años y estableció el comercio junto a su pareja.

Para ponerlo en funcionamiento, la mujer invirtió mucho dinero en productos, lo que le da la sensación de que la plata no está perdida y puede vender la ropa de modo on line, pero su intención era tener un emprendimiento propio al que poder administrar a su modo.

La comerciante dijo que se quedó sin nada tras la idea de su tienda, por la que debió vender el auto, celulares y hasta su televisor. A eso le sumó los gastos diarios en viaje, ya que vive a más de 20 kilómetros del centro por lo que debe hacer casi 100 por día para abrir y cerrar el local.

El video que hizo la mujer fue cortado a cada rato, primero por las lágrimas que le surgieron al contar lo sucedido y luego porque cada tanto entraba alguien al local a preguntar por precios u ofrecer comida.