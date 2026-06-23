Denuncian el despido de una trabajadora con dos hijos discapacitados

“La echaron sin derecho a defensa y sin contemplar la situación de tener que atender a sus dos hijos que son discapacitados”, fustigó el secretario de ATSA San Luis, Gerónimo Ortiz, al informar sobre “la insensible desvinculación” de una empleada del área salud del gobierno provincial.

“Días de grandes logros para la ministra de Salud Teresa Nigra de Zabala y del director de Recursos Humanos Jorge Aostri. La exitosa gestión tiene su premio. Esta vez con gran regocijo echaron sin causa y sin derecho a la defensa a una madre con dos hijos con TEA (Trastorno del Espectro Autista)”, expresó con ironía y bronca el sindicalista en un comunicado que difundió.

En otro párrafo del documento y con igual tono irónico califica de “piratas” a los funcionarios que “dispusieron repartir por partes iguales la plata que esta madre cobraba: $940.000, más $100.015 por hijo discapacitado”.

La trabajadora que fue desvinculada se desempeñaba como mucama. Empezó a trabajar en el sistema estatal hace 17 años en el viejo hospital de San Luis (hoy Pediátrico) y después de varios años en el Hospital Central “Ramón Carrillo”, sus autoridades la devolvieron al Ministerio de Salud a la espera de destino. ”Al parecer, la posible causa del traslado habría sido un supuesto mal comportamiento, pero nunca fue notificada. Y, tras varios días sin ser reubicada, la echaron sin ningún tipo de contemplación y sin derecho a defensa”, cuestionó Ortiz.

Comentó que al ser transferida del hospital “Ramón Carrillo” al Ministerio de Salud, se consideró que la iban a enviar al hospital del barrio El Lince. “Sin embargo directamente la echaron y el decreto la cesantía ya fue publicada en el Boletín Oficial”, reprochó con marcada indignación Gerónimo Ortiz. “Actuaron con total insensibilidad”, criticó.