Conformaron la nueva comisión directiva de la Sociedad Rural de San Luis
Joaquín Belgrano Rawson ejercerá la presidencia de la tradicional institución puntana.
El joven dirigente Joaquín Belgrano Rawson fue elegido como nuevo presidente de la Sociedad Rural de San Luis. Como secretaria de la organización se desempeñará la titular saliente, Yeny Yurchag Santander.
Ambos integraban la lista “Sembrando Vínculos, enlazando Sectores” que fue electa en el transcurso de la asamblea general que se llevó a cabo a fines de la semana pasada.
La nueva conducción quedó integrada por:
Presidente: Joaquín Belgrano Rawson
Secretaria: Yeny Yurchag Santander
Tesorero: Roberto López
Vocales titulares:
Ricardo Razzetti
Gonzalo Lucero
Marcelo Crotto
José La Malfa
Andrea Dellepiane
María de los Ángeles Cejas
José María Amieva
Vocales suplentes:
Cecilia Pela
Juan Manuel Celi Pretti
Facundo Amieva
Roberto Luciano Gitto
Comisión Revisora de Cuentas:
Natalia Sánchez
Mariela Delpiano
Tras el acto de renovación de autoridades, la institución comunicó oficialmente el resultado de la asamblea:
“Iniciamos una etapa llena de emoción, compromiso y esperanza. Con el corazón puesto en nuestra tierra y en quienes, día a día, trabajan y hacen crecer el campo sanluiseño, Joaquín Belgrano Rawson asumió la presidencia de nuestra querida Sociedad Rural de San Luis.
Este nuevo camino nos encuentra con el desafío y la responsabilidad de honrar una historia construida por generaciones de productores, dirigentes y familias rurales que hicieron de esta institución un lugar de encuentro, representación y defensa del sector.
Sabemos que tenemos importantes desafíos por delante: seguir fortaleciendo el arraigo rural, acompañar a los pequeños y medianos productores, trabajar por una mayor seguridad rural, impulsar la innovación y promover una producción sustentable que nos permita mirar hacia el futuro.
Estamos convencidos de que los grandes logros se alcanzan con diálogo, unidad y trabajo conjunto. Por eso, renovamos nuestro compromiso de mantener una Sociedad Rural abierta, cercana y presente, defendiendo a quienes producen y aportan al desarrollo de nuestra provincia.
Con vocación de servicio, dedicación y amor por el campo, comenzamos esta nueva etapa con la firme decisión de seguir construyendo una Sociedad Rural de San Luis más fuerte y representativa”.
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