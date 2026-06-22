Conformaron la nueva comisión directiva de la Sociedad Rural de San Luis

El joven dirigente Joaquín Belgrano Rawson fue elegido como nuevo presidente de la Sociedad Rural de San Luis. Como secretaria de la organización se desempeñará la titular saliente, Yeny Yurchag Santander.

Ambos integraban la lista “Sembrando Vínculos, enlazando Sectores” que fue electa en el transcurso de la asamblea general que se llevó a cabo a fines de la semana pasada.

La nueva conducción quedó integrada por:

Presidente: Joaquín Belgrano Rawson

Secretaria: Yeny Yurchag Santander

Tesorero: Roberto López

Vocales titulares:

Ricardo Razzetti

Gonzalo Lucero

Marcelo Crotto

José La Malfa

Andrea Dellepiane

María de los Ángeles Cejas

José María Amieva

Vocales suplentes:

Cecilia Pela

Juan Manuel Celi Pretti

Facundo Amieva

Roberto Luciano Gitto

Comisión Revisora de Cuentas:

Natalia Sánchez

Mariela Delpiano

Tras el acto de renovación de autoridades, la institución comunicó oficialmente el resultado de la asamblea:

“Iniciamos una etapa llena de emoción, compromiso y esperanza. Con el corazón puesto en nuestra tierra y en quienes, día a día, trabajan y hacen crecer el campo sanluiseño, Joaquín Belgrano Rawson asumió la presidencia de nuestra querida Sociedad Rural de San Luis.

Este nuevo camino nos encuentra con el desafío y la responsabilidad de honrar una historia construida por generaciones de productores, dirigentes y familias rurales que hicieron de esta institución un lugar de encuentro, representación y defensa del sector.

Sabemos que tenemos importantes desafíos por delante: seguir fortaleciendo el arraigo rural, acompañar a los pequeños y medianos productores, trabajar por una mayor seguridad rural, impulsar la innovación y promover una producción sustentable que nos permita mirar hacia el futuro.

Estamos convencidos de que los grandes logros se alcanzan con diálogo, unidad y trabajo conjunto. Por eso, renovamos nuestro compromiso de mantener una Sociedad Rural abierta, cercana y presente, defendiendo a quienes producen y aportan al desarrollo de nuestra provincia.

Con vocación de servicio, dedicación y amor por el campo, comenzamos esta nueva etapa con la firme decisión de seguir construyendo una Sociedad Rural de San Luis más fuerte y representativa”.