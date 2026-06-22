  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Lunes 22 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Lunes 22 de Junio de 2026

EN VIVO

Renovación

Conformaron la nueva comisión directiva de la Sociedad Rural de San Luis

Joaquín Belgrano Rawson ejercerá la presidencia de la tradicional institución puntana. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El joven dirigente Joaquín Belgrano Rawson fue elegido como nuevo presidente de la Sociedad Rural de San Luis. Como secretaria de la organización se desempeñará la titular saliente, Yeny Yurchag Santander.

 

Ambos integraban la lista “Sembrando Vínculos, enlazando Sectores” que fue electa en el transcurso de la asamblea general que se llevó a cabo a fines de la semana pasada.

 

 

La nueva conducción quedó integrada por:

 

 

Presidente: Joaquín Belgrano Rawson

 

Secretaria: Yeny Yurchag Santander

 

Tesorero: Roberto López

 

Vocales titulares:

 

Ricardo Razzetti

 

Gonzalo Lucero

 

Marcelo Crotto

 

José La Malfa

 

Andrea Dellepiane

 

María de los Ángeles Cejas

 

José María Amieva

 

Vocales suplentes:

 

Cecilia Pela

 

Juan Manuel Celi Pretti

 

Facundo Amieva

 

Roberto Luciano Gitto

 

Comisión Revisora de Cuentas:

 

Natalia Sánchez

 

Mariela Delpiano

 

 

 

Tras el acto de renovación de autoridades, la institución comunicó oficialmente el resultado de la asamblea:

 

 

“Iniciamos una etapa llena de emoción, compromiso y esperanza. Con el corazón puesto en nuestra tierra y en quienes, día a día, trabajan y hacen crecer el campo sanluiseño, Joaquín Belgrano Rawson asumió la presidencia de nuestra querida Sociedad Rural de San Luis.

 

 

Este nuevo camino nos encuentra con el desafío y la responsabilidad de honrar una historia construida por generaciones de productores, dirigentes y familias rurales que hicieron de esta institución un lugar de encuentro, representación y defensa del sector.

 

 

Sabemos que tenemos importantes desafíos por delante: seguir fortaleciendo el arraigo rural, acompañar a los pequeños y medianos productores, trabajar por una mayor seguridad rural, impulsar la innovación y promover una producción sustentable que nos permita mirar hacia el futuro.

 

 

Estamos convencidos de que los grandes logros se alcanzan con diálogo, unidad y trabajo conjunto. Por eso, renovamos nuestro compromiso de mantener una Sociedad Rural abierta, cercana y presente, defendiendo a quienes producen y aportan al desarrollo de nuestra provincia.

 

 

Con vocación de servicio, dedicación y amor por el campo, comenzamos esta nueva etapa con la firme decisión de seguir construyendo una Sociedad Rural de San Luis más fuerte y representativa”.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo