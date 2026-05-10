Una fiesta que unió raíces, producción y sueños

“El campo no es solo producción: es historia, esfuerzo compartido, valores y generaciones trabajando juntas por un mismo sueño”. Esta fue una de las expresiones que sonaron fuerte este fin de semana en el predio de la Sociedad Rural de San Luis, donde la entidad celebró la “45ta Exposición y Venta del Ternero” y el “1° Certamen Interprovincial del Centro del País”.

El tradicional encuentro de la familia de campo, tuvo una nutrida agenda ya que además las charlas de capacitación, la subasta de terneros y los atractivos stands, hubo espectáculos artísticos y baile.

El acto inaugural tuvo un inicio muy especial con el ingreso de la presidenta Yeny Yurchag, junto a los jóvenes del Ateneo Juvenil y los integrantes del Centro Terapéutico Ecuestre, “en un momento que reflejó el verdadero espíritu de este campo, porque el campo argentino lo construimos entre todos: con trabajo, compromiso y la vocación de seguir impulsando la actividad agropecuaria y el desarrollo rural”, destacaron desde la organización.

“El campo- añadieron- no es solo producción: es historia, esfuerzo compartido, valores y generaciones trabajando juntas por un mismo sueño. Es la fuerza de nuestra tierra, el orgullo de nuestras raíces y la esperanza de todo lo que todavía podemos construir unidos.

Entrega de reconocimientos

La dirigencia de la Sociedad Rural de San Luis agradeció con la entrega de presentes “a cada persona que fue parte fundamental de la 45° Exposición y Venta del Ternero”.

-Jurado de Admisión: Médico Veterinario Mauricio Meirovich.

-Jurado de Clasificación: Médico Veterinario Cristian Bianchi, Santiago Ballester y Julio Sapico.

-Veterinarios de la muestra: Médica Veterinaria Andrea Dellepiane y Médico Veterinario José Debattista.

-Comisario de la muestra: Roberto López.

-Subcomisario de la muestra: Gonzalo Lucero.

-Consignatarias: Bresan y Cía, junto a Mario Bresan; Ganadera del Sur, junto a Muse Abdala.

-Secretaria de Admisión: Agostina López.

-Secretarios de Clasificación: Mariela Delpiano y Joaquín Belgrano Rawson.

-Encargado de Balanza: Valentín Seguí.

-Encargados de Descarga: María de los Ángeles Cejas y Juan José Martínez.

-Jóvenes del Ateneo que se iniciaron como troperos juveniles: Luisina y Camila Debattista, Santiago López y Lautaro Fuchinecco.

-Jóvenes del Ateneo que colaboraron en todo el evento: Lucas, Benjamín, Brian, Milagros, Martina, Ulises, Abigail y Jeremías.

-Colaboradores del área de ganadería: Marcelo Crotto y Cristian Baigorria.

-Organización del evento: Mariel Fernández y Cecilia Pela.

-Disertantes de la charla Ganadería 4.0: María Eugenia Vergés, Julio Luco, Matías Centeno, Silvina Benítez y Francisco Julián.

-Nuestro especial reconocimiento a los chicos del Centro Ecuestre de la Sociedad Rural de San Luis: Laura, Nicolás y Pilar.