Yurchag seguirá otro período más al frente de la Rural San Luis

Yeny Yurchag celebró por partida doble el resultado de la asamblea anual ordinaria de la Sociedad Rural de San Luis, porque no solo se aprobaron por unanimidad las memorias y balances de 2021 y 2022, sino que también con idéntico apoyo fue reelecta como presidenta de la entidad por dos años más.

"Esto significa un reconocimiento a la gestión de los miembros de la comisión directiva, que realizaron un trabajo excelente, con mucho sentimiento y poniéndole todo", le dijo la ruralista a El Diario tras conocerse el resultado de la votación.

La sorpresa en la integración de la nueva conducción fue la incorporación como vicepresidente de la institución de Guillermo Belgrano Rawson, un experimentado dirigente que ocupó la presidencia de la Rural San Luis.

La nueva conducción elegida para el período 2023-2025 quedó conformada, además, con Natalia Sánchez como secretaria; Mariela Delpiano, prosecretaria; María de los Ángeles Cejas, tesorera; y Joaquín Belgrano Rawson como protesorero.

Los nuevos vocales titulares son Andrea Dellepiane, Ricardo Razetti, Roberto López y Lucio Marcelo Crotto, mientras que los suplentes son Said Alume, Claudio López, José Amieva y Juan Manuel Celi Preti.

Los revisores de cuentas titular y suplente son Facundo Pérez Pinto y Susana Sosa Páez.

El extitular de la Rural San Luis Guillermo Belgrano Rawson será el nuevo vicepresidente.

"Estoy feliz y es un honor que Guillermo Belgrano Rawson aceptara ser mi vicepresidente; estoy en este cargo porque fue él quien me lo propuso, porque me vio condiciones y siempre me aconsejó y ayudó en todo momento", destacó Yurchag.

La reelecta presidenta dejó una reflexión para sus asociados: "Sabemos que muchos productores ya no se sienten identificados con las entidades; es necesario que se sumen y vengan a proponer sus inquietudes, ideas y críticas".

Adelantó que en esta nueva gestión se les dará mayor fuerza a los aspectos gremiales para "estar a la altura al momento de representar y defender a nuestros productores".

Cuando asumió en agosto de 2021 en reemplazo de Guillermo Pagano, Yurchag se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Sociedad Rural de San Luis.

Es técnica en Producción Agropecuaria y para llegar a conducir la entidad ruralista, trabajó allí por más de veinte años, donde ingresó a partir de las prácticas que realizaba cuando era estudiante de su carrera. También es docente de la Escuela Agrotécnica de San Luis.