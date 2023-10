Con un llamado a la unidad, quedó inaugurada la Expo Rural San Luis

El desfile de los grandes campeones en la pista central terminó por mostrar la dimensión que alcanzó la 76ª Expo Rural San Luis, que también albergó a la 20ª Expo Granja y a la 36ª Expo Nacional de Hereford.

El acto inaugural de la muestra, realizado este sábado, tuvo dos discursos, el de la presidenta de la entidad, Yeny Yurchag, y el del titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quienes llegaron montados a caballo hasta las escaleras de las tribunas.

"Nuestro lema de este año es 'Sembrando vínculos y enlazando sectores' y por ello vamos a tener las tranqueras abiertas para poder realmente dialogar, trabajar y estar todos juntos", fue parte del mensaje de Yurchag, contenido en su discurso de apertura.

Imponentes animales de seis razas bovinas, reproductores ovinos y caprinos, y caballos petisos ocuparon la pista central. Cuando izaron la bandera y el público cantó el Himno, fue el momento en el que un potrillo se robó los aplausos y muchas fotos: el animal dio varias vueltas con la frescura típica de los recién nacidos.

Las ventas de los animales de granja, realizada por la mañana, y de las hembras bovinas, concretadas por la tarde, convocaron a productores mayormente de San Luis, pero también a numerosas familias que recorrieron los más de 80 stands con variadas ofertas.

Luego de la bendición de la muestra, la presidenta de la Rural adelantó que se presentará a la reelección cuando en noviembre se renueve la comisión directiva: "Vienen muchos cambios con los que vamos a poder poner en otra posición al sector; es realmente lo que estamos necesitando".

Fue en el mismo acto que se conocieron anuncios de la Cooperativa Agroindustrial de Tilisarao, cuyo titular, Favio Lucero, firmó un convenio de cooperación con la Sociedad Rural de San Luis para sumar ritmo a la inminente puesta en marcha de una usina láctea y ensachetadora, más una cámara de frío para acopiar sus producciones de frutas y verduras.

Casi 200 reproductores llenaron los corrales y, al margen de las competencias de cada raza, fueron otro punto de atracción para chicos y grandes.

Representantes de instituciones públicas y privadas vinculadas al campo, y dirigentes de entidades colegas también llenaron las tribunas al momento de los discursos, quienes se llevaron el llamado a la unidad pronunciado por Yurchag, y añadió: "Ya no somos auténticos, necesitamos volver a eso, a ser humildes y sencillos, no nos olvidemos que si no existe el productor la parte gremial tampoco existe, entonces, creo que es hoy, más que nunca, donde tenemos que estar unidos", insistió.

Para las 14:30 de este domingo está previsto el remate de los machos de todas las razas participantes, el martillo estará a cargo de las consignatarias Ganadera del Sur SRL, San Luis Feria SRL y Bressan & Cía.

Con la esperanza puesta en la pronta llegada de las lluvias, la 76ª Expo Rural San Luis cerrará hoy. Habrá espectáculos, patios de comidas, stands, premios y venta de los grandes campeones machos, cuyos valores mantienen expectantes a los cabañeros.

Redacción/MGE