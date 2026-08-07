Con el tradicional 2 a 1 se repartieron los votos puntanos en el Senado

En una constante para las votaciones polémicas del año, los tres senadores por San Luis conformaron el tradicional 2 a 1 en la sanción en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones que se trató en el recinto. Los libertarios Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta estuvieron a favor de la propuesta en tanto que Fernando Salino, tal como había adelantado, se pronunció en contra.

En el debate, no obstante, el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas.

La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas. El Gobierno ya había eliminado el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y en la sesión debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego.

Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.