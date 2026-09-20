Gobernadores, Presupuesto y Banco Central: las tensiones que atraviesan al Gobierno

El Gobierno de Javier Milei afrontará una semana atravesada por negociaciones políticas, diferencias internas y proyectos económicos que requieren acuerdos dentro y fuera del Congreso. La agenda tendrá tres frentes centrales: la gira a París junto a gobernadores, las dificultades en torno al Presupuesto 2027 y la negociación por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Milei viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para participar de la Argentina Week. El Presidente estará acompañado por una comitiva de gobernadores, en una señal que el Gobierno busca utilizar para mostrar respaldo político y atraer inversiones hacia el país.

Entre los mandatarios que formarían parte de la delegación aparecen Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero. También podría sumarse Jorge Macri, aunque su participación todavía no había sido confirmada oficialmente.

La presencia de los gobernadores también tiene una lectura política. El oficialismo necesita sostener acuerdos con los mandatarios provinciales para avanzar con distintos proyectos en el Congreso, entre ellos el Presupuesto 2027 y otras iniciativas que forman parte de la agenda económica de Milei.

El Presupuesto y las diferencias dentro del Gobierno

La presentación del Presupuesto 2027 dejó expuestas dificultades de coordinación dentro de la denominada mesa política del Gobierno. Uno de los principales puntos de conflicto fue la inclusión de un recorte en materia de discapacidad que, según fuentes citadas por Noticias Argentinas, varios integrantes del oficialismo desconocían hasta que el proyecto fue enviado al Congreso.

Patricia Bullrich hizo pública su disconformidad y reclamó que los temas sensibles sean discutidos previamente dentro de la mesa política. La senadora planteó que la falta de debate interno puede generar costos políticos para el Gobierno.

Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, tampoco habría conocido los detalles del proyecto antes de su presentación. La situación abrió un debate dentro del oficialismo sobre el funcionamiento de la mesa encargada de coordinar la estrategia política y legislativa.

Las diferencias no se limitaron al contenido del Presupuesto. Dentro del Gobierno también comenzaron a aparecer distintas interpretaciones sobre las responsabilidades por la falta de coordinación. Algunas fuentes señalaron a Luis Caputo, mientras que otras apuntaron al asesor presidencial Santiago Caputo y a su influencia sobre

la estrategia comunicacional.

El episodio volvió a poner en discusión el funcionamiento de la mesa política justo cuando el oficialismo necesita fortalecer el diálogo con gobernadores y bloques aliados para sostener su agenda legislativa.

Bullrich y una negociación clave en el Senado

En paralelo, Bullrich deberá concentrar parte de su actividad parlamentaria en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otro de los proyectos considerados centrales por el Gobierno.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados, pero encontró resistencia entre algunos aliados en el Senado. El principal punto de discusión es el mecanismo para remover a los integrantes del directorio del Banco Central.

El proyecto establece que la remoción de un director requerirá el respaldo de dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras. En cambio, la designación quedaría sujeta a una mayoría parlamentaria.

Ese esquema generó cuestionamientos entre legisladores aliados, que consideran que existe una diferencia entre el nivel de respaldo requerido para designar y para remover a los directores.

Bullrich busca que el proyecto pueda ser tratado el jueves 24 junto con una iniciativa vinculada al Mercado Voluntario de Carbono. Sin embargo, si el Senado modifica el texto aprobado por Diputados, la propuesta deberá regresar a la Cámara baja.

Una semana de negociaciones

Los tres frentes forman parte de una misma dificultad política para el Gobierno: avanzar con su programa económico mientras necesita construir acuerdos con gobernadores, legisladores aliados y sectores de la propia coalición oficialista.

La gira a París apunta a mostrar acompañamiento provincial y abrir oportunidades de inversión. En el Congreso, en cambio, el oficialismo deberá administrar diferencias sobre el Presupuesto y negociar modificaciones para intentar sostener la reforma del Banco Central.

En ese escenario, las próximas semanas estarán marcadas por la capacidad del Gobierno para ordenar su estrategia política y convertir los acuerdos alcanzados con sus aliados en respaldos legislativos concretos.