Agustina Rodríguez Saá llevó la poesía de Agüero al Vaticano y se la entregó a León XIV

La rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones presentó ante el Papa una edición renovada del libro “Agüero. Poesía, naturaleza y universidad”, en un encuentro que volvió a vincular la obra del poeta merlino con el ámbito universitario y el debate sobre el lugar de la tecnología en la vida humana.

La poesía de Antonio Esteban Agüero volvió a llegar al Vaticano. La rectora de la Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC), Agustina Rodríguez Saá, entregó al papa León XIV una edición renovada de “Agüero. Poesía, naturaleza y universidad”, una obra dedicada al poeta de Villa de Merlo que nació como un obsequio institucional para el papa Francisco.

El encuentro se produjo durante la reciente visita de Rodríguez Saá a Roma, en el marco del encuentro internacional “Fratelli tutti: Diálogo socioambiental Norte-Sur”, organizado por organismos vinculados a la Iglesia y que reunió a representantes de universidades, organizaciones y distintos sectores de América. La actividad concluyó con una audiencia con León XIV.

La entrega tuvo además un antecedente. En septiembre de 2023, Rodríguez Saá había llevado la primera edición del libro al Vaticano y se la había obsequiado al papa Francisco durante el encuentro “Organizando la Esperanza”, que reunió a más de 200 rectores y rectoras de universidades de América Latina y el Caribe.

La nueva edición fue realizada conjuntamente por la UNLC y la Universidad Nacional de San Luis y reúne textos de Agüero junto con fotografías vinculadas al paisaje de la región. La obra fue presentada públicamente en Villa de Merlo durante 2025 y recibió declaraciones de interés legislativo y municipal.

En su publicación, Rodríguez Saá puso el foco en uno de los poemas de Agüero, “Canción del para qué de las máquinas”, escrito hace más de medio siglo. Según planteó, aquellos versos mantienen un vínculo con una discusión que atraviesa la actualidad: el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial y el sentido que debería tener el desarrollo tecnológico en la vida de las personas.

La rectora vinculó esa preocupación con “Dignitas Infinita” y con los debates contemporáneos de la Iglesia sobre la dignidad humana frente al avance tecnológico. En su relato, la obra de Agüero aparece así como un puente entre la identidad cultural de Merlo, la universidad y una discusión que excede las fronteras de San Luis.

El recorrido del libro comenzó en la provincia y, tres años después, volvió a tener una escena en el Vaticano: primero Francisco y ahora León XIV. En el medio, la poesía de Agüero quedó incorporada a una agenda que reúne educación superior, ambiente, tecnología y desarrollo humano.

La relación de Rodríguez Saá con este ámbito internacional también está vinculada con su función al frente de la Red de Universidades por el Cuidado de la Casa Común (RUC), espacio del que es presidenta. En 2025, Vatican News la mencionó en esa condición durante un encuentro realizado en Tierra del Fuego, continuidad del proceso iniciado con “Organizando la Esperanza”.

Así, una obra nacida en Villa de Merlo volvió a atravesar las puertas del Vaticano, esta vez en manos de su impulsora académica y con una nueva lectura: la de un poeta que, décadas atrás, ya preguntaba para qué sirven las máquinas y que hoy es presentado como parte de una conversación sobre qué lugar debe ocupar la tecnología en la vida humana.