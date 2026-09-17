Críticas a Educación por medidas que afectan a docentes y alumnos con discapacidad

Se acrecienta el malestar docente en San Luis. En las últimas horas se viralizó la bronca de las docentes auxiliares porque no cobran el ítem aula y están muy molestas por la falta de respuestas del gobierno provincial.

Son maestras de Nivel Inicial y Primario con título que cumplen funciones pedagógicas todos los días frente al aula, sostienen salas, cubren grados y trabajan con los alumnos, pero en la liquidación no figura el ítem Enseñanza en el Aula de 125 mil pesos que sí percibe la docente de grado titular.

Hicieron una nota al Ministerio de Educación a cargo de Guillermo Araujo y no se la solucionaron. La respuesta que recibieron es que por su encuadre como auxiliares no les corresponde, aunque hagan la misma tarea y estén efectivamente enseñando.

A ese reclamo que viene hace tiempo se suma ahora otro hecho que encendió la discusión en los grupos de docentes. Hay malestar docente por la convocatoria del Gobierno provincial a beneficiarios del Plan de Inclusión Social, denominado Plan Solidario, para desempeñarse como acompañantes naturales dentro de las escuelas. “Ese personal del Plan de Inclusión ya está en las aulas desempeñándose como acompañantes de niños con discapacidad y no tienen un rol pedagógico”, remarcan las trabajadoras.

“Es decir, en lugar de contratar a docentes preparados para acompañar a alumnos con discapacidad, el Ministerio de Educación está ingresando a las escuelas a agentes del Plan Solidario del Ministerio de Desarrollo Humano que no tienen preparación pedagógica ni carrera de grado para ejercer esa función”.

Según la normativa vigente, el acompañamiento de un alumno con discapacidad debe estar a cargo de un Docente de Apoyo a la Inclusión, que es un Profesor de Educación Especial recibido, o de un Acompañante Terapéutico con formación certificada. Ninguno de esos perfiles lo cumple un beneficiario del Plan Solidario, que recibe capacitaciones básicas de RCP y buen trato pero que es puesto dentro del aula común y especial a cumplir una tarea de alta responsabilidad.

De esta manera, denuncian las docentes, “el Estado cubre con planes sociales cargos que deberían ser genuinos, precarizando por partida doble al alumno que no recibe el apoyo que necesita para aprender y al trabajador del plan que es puesto a hacer una tarea para la que no fue formado”, mientras las docentes auxiliares con título que sí están preparadas siguen sin cobrar el ítem aula y siguen esperando una respuesta a la nota que ya presentaron.