Dos meses después, el incendio de Estancia Grande sigue sin respuestas oficiales

A poco más de dos meses del incendio que arrasó cerca de 7 mil hectáreas entre Estancia Grande y Potrero de los Funes, la investigación que debía determinar cómo se originó el fuego permanece envuelta en silencio.

El 16 de julio, mientras las llamas avanzaban desde El Durazno Alto hacia otros sectores serranos, el Gobierno provincial instaló rápidamente la hipótesis de un hecho intencional. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, aseguró que había elementos que apuntaban en esa dirección y que se habían iniciado las actuaciones judiciales.

Cuatro días después, con el incendio ya controlado, la información oficial sostuvo que se habían reunido entrevistas, declaraciones de vecinos e informes técnicos y que faltaba incorporar el reporte final de Bomberos de la Policía. También se dijo que la comisaría de Estancia Grande trabajaba bajo directivas de Fiscalía y que se aguardaban instrucciones sobre eventuales detenciones.

Pero desde entonces no hubo una comunicación oficial que permita saber qué ocurrió con esas actuaciones. No se informó si el informe técnico fue incorporado, si la pericia confirmó o descartó la hipótesis de intencionalidad, si hubo personas identificadas, imputadas o detenidas, ni qué medidas ordenó la Fiscalía.

El fuego dejó una superficie afectada estimada en unas 7 mil hectáreas, movilizó bomberos, brigadistas, aeronaves y recursos de distintos organismos. Sin embargo, la magnitud del operativo no tuvo continuidad en información pública sobre la pesquisa.

El silencio también deja sin respuesta las quejas de vecinos que, durante el incendio, coincidieron en señalar que habían advertido temprano que las llamas se acercaban, pero que los equipos llegaron a las inmediaciones de sus casas o propiedades recién por la tarde.

Dos meses después, no hay información pública que permita saber qué ocurrió con esas advertencias ni cuál fue su incorporación —si la hubo— a la investigación. La promesa de esclarecer el origen del incendio no se tradujo, hasta ahora, en respuestas conocidas.