Jubilados Autoconvocados: convocan a una marcha contra el ajuste nacional

Los jubilados autoconvocados de San Luis convocaron a participar de la “Marcha de la Bronca” que se realizará en esta provincia y que tendrá réplicas en todo el país el próximo sábado 19 de septiembre en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Se trata de una movilización nacional que se está transformando en una autoconvocatoria muy amplia. Según detallaron los organizadores, reúne a organizaciones sindicales independientes, sociales, de jubilados, feministas, políticas y estudiantiles, y la adhesión se ratificó en asambleas de trabajadores votadas por unanimidad.

La consigna que agrupa a todas las organizaciones es "organizar la bronca para derrotar a Milei" y la protesta se realizará en más de treinta ciudades del país.

Según adelantaron, la movilización tendrá un formato muy parecido al del 24 de marzo, con una cabecera integrada por representaciones sociales, sindicales y políticas, con agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la coordinadora de jubilados de los miércoles, junto a organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas convocantes.

Desde la organización estiman que habrá una gran concentración con varias decenas de miles de personas en todo el país y en San Luis esperan una importante adhesión local.

La convocatoria de los jubilados autoconvocados se suma así a las acciones que se vienen realizando todos los miércoles y que ahora buscan confluir en una jornada nacional de protesta.