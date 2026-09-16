Lo que quedó de la visita de Pettovello

La visita de Sandra Pettovello empezó rodeada de reserva y terminó envuelta en ruido. Entre las recorridas con Claudio Poggi, las fotografías y las entregas de programas sociales, hubo preguntas que quedaron sin respuesta, dificultades para acercarse a la funcionaria y una protesta que sumó una denuncia pública de agresiones. La agenda institucional tuvo su recorrido. El malestar también.

La presencia de la ministra de Capital Humano no había sido anunciada en la agenda provincial, aunque allí figuraban actividades que compartiría con el gobernador. El hermetismo dejó a la prensa con información incompleta sobre una visita que, una vez en marcha, tampoco ofreció demasiado espacio para las consultas.

El martes, Pettovello acompañó a Poggi en la Escuela N° 175 General José de San Martín, donde recorrieron las refacciones y supervisaron la implementación del programa nacional "Hora Más". Después, la comitiva se trasladó al Solar Histórico de San Francisco del Monte de Oro, recientemente puesto en valor.

En el predio de la Banda Sur, el recorrido por la primera escuela de Sarmiento tuvo dos escenas simultáneas: las explicaciones sobre las mejoras y los intentos de los periodistas por acercarse a la ministra. Desde la organización pedían distancia. La prensa buscaba respuestas.

La pregunta sobre qué les diría a los puntanos endeudados y sin trabajo no consiguió detenerla. Pettovello siguió caminando. Para negar una eventual candidatura a vicepresidenta en 2027, en cambio, sí hubo respuesta. La diferencia dejó una imagen de la recorrida: la consulta electoral encontró una contestación; la situación de las familias, ninguna.

Tampoco hubo un desarrollo sobre la relación con las universidades. Ante una consulta que incluyó una posible visita a una institución de la Universidad Nacional de San Luis y el vínculo de su ministerio con el sector, la funcionaria respondió con un escueto “no”. El intercambio terminó allí.

Con Poggi hubo lugar para otro diálogo. El gobernador le pidió que intercediera para que Javier Milei visite San Luis. Al momento de firmar el libro del Solar, cuando el mandatario comentó que ya había dejado su firma, Pettovello le respondió: “Bueno, pero ahora viniste conmigo”. Entre las explicaciones históricas y las fotografías, también quedó planteada la intención de conseguir una visita presidencial.

Por la tarde, en la Universidad Provincial de Oficios, la ausencia de la ministra estuvo acompañada por una protesta de trabajadores y organizaciones sociales y políticas. ATE, con su secretario general Fernando Gatica, participó de la manifestación. Los reclamos pusieron a la vista el malestar que la reserva de la agenda no había evitado.

Dentro de la actividad institucional se entregaron 18 pares de lentes, 42 tarjetas del programa Impulso Familiar y 32 dispositivos de cobro para clubes. Afuera, la protesta le daba a la jornada un tono distinto al de los discursos y las fotos oficiales.

El episodio tuvo una prolongación en las redes. Por la noche, Valentino Cometto, presidente de la Juventud Libertaria de San Luis, difundió un video y denunció públicamente agresiones de integrantes de ATE durante la manifestación. Su acusación agregó otra controversia al paso de Pettovello por la provincia.