El peor despertar de una adolescente con un piedrazo en su cuarto

El susto fue total. Eran cerca de las 03:45 de la madrugada de comienzo de la semana cuando el silencio de un departamento céntrico de Villa Mercedes se quebró por un fuerte impacto.

Una piedra había dado de lleno contra la ventana del dormitorio donde dormía una adolescente de 15 años. "Mi hija salió, estaba durmiendo y por el impacto corrió muy asustada llorando y se fue a la habitación", relató su padre en el video que él mismo grabó y que aportó como prueba a la Policía.

Las imágenes son elocuentes. Se ve el vidrio astillado, con un orificio central y una telaraña de rajaduras que se extienden por todo el paño. A pesar de la reja exterior, el proyectil logró atravesar y terminar su recorrido adentro. En el piso de cerámica, a centímetros del zócalo, quedó la piedra. Alrededor, esquirlas de vidrio desparramadas por toda la habitación.

El padre contó que en ese momento priorizó contener a su hija, que quedó en estado de shock. Recién a las 08:30 de la mañana llamó al 911. La denuncia formal fue radicada a las 14:10 en la Comisaría Seccional Novena, de la Unidad Regional de Orden Público N°2.

Según consta en el acta, el denunciante no posee cámaras dentro del departamento y desconoce si hay registros en el exterior del edificio. Entregó el video del daño para que se incorpore a la investigación. El hecho, por la altura del departamento y la violencia del impacto, no parece un hecho al azar.

Y es ahí donde crece la preocupación. Vecinos y familiares aseguran que no se trata de un episodio aislado. Villa Mercedes viene atravesando hace tiempo una ola de hechos de inseguridad que no da tregua. Daños a viviendas, piedrazos en la madrugada, intentos de ingreso y situaciones de violencia urbana se repiten en distintos barrios y también en pleno centro.

Familias que ya no duermen tranquilas. Vecinos que piden mayor presencia policial y respuestas concretas. Una ciudad que reclama vivir sin miedo, incluso adentro de su propia casa.

La causa ya está en manos de la Policía, que deberá determinar desde dónde se arrojó la piedra y quiénes fueron los responsables.