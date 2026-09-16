Daniel "Pipi" Salinas, el tesoro de la docencia

Dos motivaciones inclinaron en su adolescencia a Daniel “Pipi” Salinas a elegir el camino de la docencia. Por un lado, el recuerdo de su hermana Ángela, fallecida muy temprano y dueña de una irrevocable vocación por la enseñaza. Y por el otro la lectura de “Donde la patria no alcanza”, el clásico de Polo Godoy Rojo que tiene a un maestro rural como personaje central.

Salinas nació hace 56 años en el Sanatorio Rivadavia de San Luis y sus primeros años pasaron en la humilde casa de su abuela materna en el barrio Pueblo Nuevo. Al poco tiempo, la familia se mudó al barrio Progreso, “el lugar que sigo eligiendo hasta el día de hoy”, dice el docente.

Una de las cosas que agredece ahora el profesor es haber crecido rodeado “de personas virtuosas que marcaron mi vida y que hoy ya no están”. “Pipi” menciona a su madre Dominga; a su padre Lucio, incansable trabajador vial, y a Ángela, diez años mayor y responsable de hacer que Daniel encuentre “algo mágico” en la docencia cuando lo hacía participar de las prácticas como maestra jardinera.

A ellos se sumó con el tiempo su esposa, quien hace 22 años “es el pilar de mi felicidad” y responsable de la crianza de sus seis hijos, tres del matrimonio y otros tres de Ángela, “a quienes asumí como propios tras su partida”. “Sé muy bien que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, y el mío está enteramente en mi hogar”, dijo Salinas, quien antes de ser docente trabajó en fábricas de chocolates, de pegamento, de pañales y en una despensa.

La imagen de su padre yendo al trabajo los lunes y de retorno los viernes es una de las más repetidas de su niñez. Eso hizo que “Pipi” creciera “entre mujeres maravillosas y la simpleza de los juegos de la época”. Fútbol con los amigos, carreras de autitos en pistas cavadas en la tierra y torneos de figuritas hechas con chapitas alimentaron los primeros años del niño.



Alumno del Instituto Santo Tomás de Aquino, Salinas pertenece a la "gloriosa promo 88", donde formó un grupo de amigos con los que todavía sigue en contacto por un grupo Whatsapp y con quienes tiene prometido juntarse una vez al año.

Hace 35 años que Daniel transita con alegría y vocación los pasillos del Instituto Santo Tomás de Aquino, el Colegio San Luis Rey, el Colegio San José y la Universidad Católica de Cuyo como docente de Teología y Filosofía. En esas instituciones construyó un vínculo de recíproco cariño con los alumnos a tal punto que hace prácticamente imposible encontrar a alguien que no lo quiera y lo valore como un ser lleno de bondad.

De hecho, las más grandes satisfacciones que tuvo en su carrera fue cuando alumnos le celebraron un cumpleaños sorpresa en el aula o cuando lo invitaron a un cumpleaños de 15 o a una fiesta de egresados o cuando lo eligieron como padrino de algún sacramento. A esos actos, el profe los considera los verdaderos tesoros de la profesión.



Su don de buena persona, sus valores y su forma de ser se combinan con la paciencia y con el paso a paso de cualquier lazo humano. “Primero, trato de conocer a los alumnos a través de un diálogo basado en la verdad. Como suelo enseñarles, la capacidad de observar sin juzgar es la forma más alta de la inteligencia”, sostuvo el profe a quien le interesa saber cómo piensa y qué siente cada alumno.

El segundo paso es lo que llama el amor de caridad, “el ver al otro como un bien en sí mismo”. Daniel dice estar convencido de que “nadie puede amar aquello que no conoce” y de allí que intenta transmitir los valores cristianos que aprendió en su casa y reafirmó junto a su esposa: el respeto, la autoestima, la solidaridad, el esfuerzo y la empatía.

“Entiendo perfectamente –enseñó el docente- que en el aula y en la vida no amemos de palabra sino de hechos y en verdad. Creo que mis alumnos me devuelven ese cariño porque perciben esa coherencia entre lo que pienso, digo y hago”. Con entereza, Daniel mantiene esa postura aún en momentos en los que le toca sufrir.

“Pipi” se ganó su apodo en el barrio, por la ocurrencia de un amigo, hijo del comerciante de la zona que solía cambiarle las letras a las canciones infantiles de la época. Aunque lo lleva con cariño, prefiere que le digan Daniel, por la fuerza de su significado y porque fue el que sus padres eligieron.

Aparte de la docencia, el profesor ocupa su mente en la jardinería y en la lectura, con la Biblia como cabecera y libros de Daniel López Rosetti, Alejandro Dolina, Fray Armando Díaz y Tomás Bulat en su mesa de luz. También le gusta mirar series de todo tipo y últimamente se volvió un asiduo usuario de las redes sociales.

Pero si de pasiones se trata, la que ocupa mayor tiempo en Salinas es el fútbol. Muchas veces se lo ve con una pelota en la mano, conjunto de árbitro, rodeado de chicos que quieren seguir su pasión. Hace tres años se recibió de Director Técnico con el aval de Conmebol y de la AFA y fue el abanderado de su promoción.

“Mi gran anhelo –confesó- es dirigir algún día en la Primera División”. En ese punto, “Pipi” guarda un agradecimiento eterno a clubes como GEPU, Corazón de Búfalo y Huracán, que le abrieron las puertas para sumar sus primeras experiencias y hacer carne una premisa que trata de inculcar en los jóvenes: sueña en grande, trabaja en serio y triunfa sin miedo.

Los días de Daniel comienzan a las 5 de la mañana y terminan a las diez de la noche. Dice que no tiene un alumno favorito y si tuviera que elegir a su persona preferida no está en las aulas sino en su casa, porque es su esposa.

Con los años, la vocación docente decantó en la escritura y en 2013 publicó su libro «Disputatio», en el que explica un método educativo que luego se transformó en jornadas para jóvenes. El Poder Judicial, la Cámara de Diputados provincial y el Ministerio de Educación le dieron valor a la obra que fue presentada en congresos de filosofía en Santiago de Chile, Montevideo, Sevilla y Almería.

Actualmente es vicepresidente de Liletrad (Asociación Internacional de Literatura, lengua y traducción), miembro de la Sociedad Argentina de Escritores y de la Sociedad Tomista Argentina. En 2016, por impulso de los padres de sus alumnos, el Concejo Deliberante lo distinguió como Persona Destacada de la Cultura.

Pese a su optimismo permanente, el teólogo considera que la situación actual de la docencia es de crisis. “A veces parece que vivimos en tiempos difíciles en que el sensato tiene que callar para que el necio no se ofenda, y por eso se debería redefinir con claridad el rol que cumple cada actor educativo y devolverle al docente el lugar de respeto que merece y perdió hace tiempo”, sostuvo.

Sin embargo, Daniel cree que al día del profesor hay que vivirlo como un festejo y una conmemoración y señaló que el compromiso de quien se para frente a un aula va más allá de transmitir datos. “El verdadero maestro es el que despierta la curiosidad y enseña a mirar al mundo de otra manera, sabiendo que lo bonito no son los ojos, son las miradas”, reseñó.

En lo que llama “el atardecer de mi carrera profesional”, Salinas ve la jubilación de cerca aunque se entusiasma porque todavía le quedan un par de años en las aulas. También le sobran fuerzas y los proyectos, como escribir su segundo libro, de pronta edición.

“Procuro vivir aferrado al presente, convencido de que a cada día le basta su aflicción, pero sabiendo al mismo tiempo que es una nueva oportunidad. Cuando me detengo y elijo mirar hacia atrás o hacia adelante, lo hago con el corazón desbordado de gratitud. Solo me queda expresar la certeza absoluta que sostiene y le da sentido a cada uno de mis días: por Dios vivo, me muevo y existo, y la Virgen María es el faro y modelo que elijo seguir en cada paso”, concluyó.