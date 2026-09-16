El desafuero de Beltrán no reunió los votos necesarios: “Es una decisión política"

La Cámara mantuvo un intenso debate. La oposición dejó en claro el carácter político de la iniciativa. Foto: captura de pantalla.

La Cámara de Diputados trató este miércoles el pedido de desafuero del legislador Joaquín Beltrán, acusado en una causa por presunta asociación ilícita y defraudación en torno al complejo Molino Fénix.

Aunque la iniciativa oficialista contó con votación por mayoría, no logró alcanzar los 29 votos necesarios para su aprobación, por lo que el proyecto quedó archivado. La votación nominal finalizó con 28 afirmativos y 9 negativos para el despacho de mayoría, mientras que la propuesta por minoría registró 9 afirmativos y 27 negativos.

El debate legislativo abrió con la alocución de Carlos Pereira, titular de la Comisión de Legislación General, quien se refirió al despacho por mayoría dictado el día anterior. Detalló que la medida proponía allanar los fueros del diputado a partir del 16 de septiembre para dejarlo a disposición del juez competente, además de suspenderlo de sus funciones.

Durante su intervención, defendió el carácter institucional del procedimiento, aunque sus palabras dejaron en evidencia una obviedad que deja entrever el carácter de la desesperación del poggismo por quitar los fueros al legislador: “Tenemos que tomar una decisión que tiene un carácter político, nuestra decisión en hoy es política; no me parece oportuno que nos volvamos jueces del proceso judicial”.

La oposición apuntó fuerte y fundamentó con datos objetivos

Por su parte, el legislador Lucas Caymes, del justicialismo, abordó la cuestión desde una perspectiva histórica sobre la inmunidad parlamentaria y la división de poderes. Habló de aspectos en una mirada retrospectiva que llegó hasta la constitución estadounidense, que sirvió de antecedente para la Carta Magna argentina.

Caymes sostuvo que la medida resultaba “prematura y apresurada”, argumentando que las investigaciones pueden avanzar de manera independiente sin necesidad de que el legislador se despoje de sus fueros, resguardando así la función ante posibles presiones entre los poderes del Estado.

En representación del despacho por minoría, Silvia Sosa Araujo rechazó enfáticamente el pedido de desafuero y calificó la iniciativa como una decisión de tinte político y discrecional. “Las palabras resonaron fuerte: lo que estamos tratando hoy es una decisión política, y discrecional, así dijo Pereira”, expresó la legisladora.

Asimismo, argumentó que el proceso penal transcurre en su etapa inicial y remarcó declaraciones previas del propio fiscal de la causa, quien señaló en declaraciones periodísticas que no existieron maniobras por parte del legislador para entorpecer la investigación, con lo cual, no tiene ningún sentido el desafuero, además de ser contrario a los derechos constitucionales.

“Defender el fuero es que se desarrolle el debido proceso y las garantías establecidas en la Constitución; sacar el fuero debe estar fundado en razones jurídicas y no en decisiones políticas”, aseveró.

Sobre el final del debate, Joaquín Beltrán tomó la palabra y aseguró que va a renunciar a los fueros en el momento que corresponda, siempre ajustado a derecho. Destacó que jamás se ha negado a asistir a los requerimientos de la Justicia, y remarcó que así seguirá su camino.

“Siempre he estado a disposición, nunca interferí en la investigación”, expresó.