San Francisco: una concejal apuntó fuerte contra el vaciamiento de la UPrO

En las últimas horas trascendió el retiro de materiales. Un síntoma que alarma en la localidad. Foto: captura de video.

La edil justicialista, Karen Olguín Guiñazú, expresó su fuerte preocupación por la situación actual de los edificios de la UPRO y el ISEEI en San Francisco del Monte de Oro, exponiendo el retiro de materiales y equipamiento de las instalaciones.

A través de un comunicado público, hizo hincapié en su rol legislativo para aclarar que la obra original se ejecutó mediante licitación pública provincial y fondos que no administraba el municipio, defendiendo la transparencia de la gestión anterior.

Al mismo tiempo, apuntó contra las actuales administraciones provincial y municipal por llevar tres años sin gestionar la continuidad de los trabajos.

Olguín Guiñazú cuestionó el destino de los recursos y comparó la paralización de los establecimientos educativos con gastos recientes destinados a refacciones en el Solar Histórico y aportes para eventos festivos.

Asimismo, interpeló directamente al intendente municipal: exigió que asuma un rol activo en la defensa de los intereses de la localidad frente al vaciamiento de las obras y reclamó explicaciones formales sobre las autorizaciones y el destino de los bienes retirados.