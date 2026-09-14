Jorge “Gato” Fernández apuntó contra Fiscalía de Estado por la doble vara en las causas

El diputado nacional Jorge “Gato” Fernández hizo un llamado de atención sobre la actuación de Fiscalía de Estado de San Luis y cuestionó que el organismo aplique criterios diferentes según la pertenencia política de quienes aparecen involucrados en las causas. Sostuvo que su función debe ser defender los intereses de la provincia y actuar “ajustado a derecho”, y atribuyó a sus intervenciones públicas una finalidad política vinculada con la estrategia del gobierno de Claudio Poggi. “Están todos los días haciendo declaraciones políticas”, cuestionó sobre la exposición de los abogados del organismo.

Fernández también advirtió sobre el uso de las actuaciones judiciales como mecanismo de presión sobre los intendentes que no acompañan al oficialismo. “Lo que quieren es infundir temor”, sostuvo.

Según su planteo, las diferencias en los controles, los juicios de responsabilidad y la ejecución de resoluciones buscan disciplinar a los jefes comunales y acercarlos al espacio del gobernador. “Hay juicios de responsabilidad para algunos, para otros no hay juicios de responsabilidad”, señaló. Además, consideró que la exposición mediática de las investigaciones busca compensar la falta de resultados de gestión que le reprocha al Ejecutivo: “Es parte esencial de la campaña política”.

Los casos y el papel de Berruezo

Como ejemplos de esa doble vara mencionó el presunto desfalco por 2 millones de dólares en "El Caburé" y la entrega ilegal de la casa por la que fue procesada Cecilia Lucero, exministra de Vivienda de Claudio Poggi. Cuestionó la actuación de Fiscalía de Estado en esos expedientes y la contrastó con su impulso en investigaciones contra otros exfuncionarios.

También objetó la prisión preventiva de Anabela Lucero y el pedido de desafuero de Joaquín Beltrán: consideró injustificado invocar riesgos de fuga después de dos años y medio.

El “Gato” interpreta esas actuaciones como un tratamiento político de las causas y remarcó que privar de la libertad a una persona es “una cosa muy seria”.

Fernández cuestionó la presencia frecuente en los medios y el tono de las declaraciones de Rafael Berruezo sobre los expedientes. “Es un columnista de policiales de los programas de televisión”, expresó.

Para el diputado, esa exposición desplaza la tarea que debería ocuparlo en Fiscalía de Estado: defender el patrimonio provincial con el mismo criterio en todas las causas. Le reprochó no pronunciarse sobre "El Caburé" con la misma insistencia con la que habla de otras investigaciones y puso el foco en la animosidad que percibe en sus intervenciones: “Lo he escuchado hablar con una inquina que llama la atención”.