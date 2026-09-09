Institucionalista para reformar la Constitución, “poné cualquiera” para llenar el partido

Para defender una reforma constitucional, las instituciones merecen discursos solemnes. Para completar los subcircuitos del partido, el criterio parece bastante más flexible: “Pone cualquiera y llenemos”. La frase aparece atribuida al diputado provincial del espacio de Claudio Poggi, Víctor Moriñigo, en una captura de WhatsApp. El mensaje siguiente completa la idea: “Así tenemos 2 días para reemplazar”.

Moriñigo defendió recientemente la necesidad de reformar la Constitución en nombre de las instituciones. Por eso, el intercambio tiene una dimensión que excede la organización partidaria. Quien propone discutir las reglas fundamentales de la provincia debería poder explicar con qué criterio se completan los lugares dentro de su propio espacio. La vocación institucional también se mide en esos trámites menos vistosos, donde no hay un discurso preparado ni una cámara delante.

La conversación muestra un aviso sobre la falta de gente en los subcircuitos y una respuesta que propone resolver el problema poniendo “cualquiera”. Primero llenar; después reemplazar. Pero el contraste político está escrito: para justificar una reforma, las instituciones; para resolver una urgencia partidaria, nombres que podrían cambiarse después.

La otra parte del asunto conduce a la Junta Electoral. La denuncia que acompaña las imágenes sostiene que a las 00:55, después del cierre, seguían presentándose papeles y acusa una presunta connivencia del organismo. Es precisamente allí donde la Junta debe dar una respuesta verificable.

Su presidente es César Villegas, funcionario de Claudio Poggi. Esa doble condición no prueba un trato de favor, pero vuelve especialmente relevante conocer cómo se ejerció el control. Cuando el encargado de revisar las presentaciones forma parte del Gobierno al que responde políticamente el diputado involucrado en el intercambio, la transparencia necesita documentos, horarios y decisiones a la vista.

No alcanza con invocar el valor de las instituciones cuando se pretende reformar la Constitución y dejar sin aclarar el criterio utilizado cuando toca organizar el partido.

Porque la coherencia institucional empieza antes de una convención constituyente. Empieza en el respeto por un plazo, en la autenticidad de una presentación y en la igualdad de las condiciones. Si Moriñigo considera que San Luis necesita nuevas reglas para fortalecer sus instituciones, bien podría comenzar por explicar las que aplica puertas adentro. La Constitución merece algo más que solemnidad. Y la representación política, algo más que “cualquiera”.