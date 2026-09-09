¿Hacemos una pausa?: el incómodo cierre en una entrevista de Agenda Directa

Durante una entrevista en vivo, un especialista reflejó las falencias en las políticas sanitarias nacionales. Foto: captura de pantalla.

El programa Agenda Directa, emitido por la señal San Luis Más (ex Canal 13) y conducido por Adriana Gurlino y Nino Romero, vivió momentos de marcada incomodidad al aire durante una entrevista vía Zoom con el prestigioso inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner.

La comunicación, pautada para conocer detalles técnicos sobre la nueva cepa de COVID-19, derivó hacia un crudo y objetivo balance sobre la situación sanitaria del país que dejó expuestas las falencias en las campañas de inmunización actuales.

Precisión científica

Durante la primera parte de la entrevista, Geffner se centró en caracterizar a la nueva variante de COVID. El especialista aclaró que no se trata de un fenómeno inédito, ya que circula por Estados Unidos y Europa desde hace año y medio, y llevó tranquilidad al asegurar que no demostró ser ni más transmisible ni más severa que sus predecesoras.

"El individuo, al estar vacunado, genera una inmunidad poblacional", explicó el investigador, aunque recomendó mantener las precauciones habituales, incluyendo la aplicación de un refuerzo anual.

Asimismo, destacó la eficacia general de los inoculantes: "La posibilidad de prevenir la infección no es muy alta, pero es muy difícil que la infección sea severa. Eso es lo importante, protege contra lo severo e incluso protege contra las nuevas variantes".

El detalle final que descolocó al piso

El pico de incomodidad se produjo sobre el cierre de la nota, cuando el médico pidió "un pequeño avisito" final para advertir sobre el retroceso en materia de prevención.

"Estamos atrasados a nivel nacional. No reconozco la realidad en San Luis, pero con la cobertura de vacunación en general, sarampión, BCG, tuberculosis, las de calendario que se aplican en forma gratuita, estamos atrasados... en sarampión tendríamos que tener 90 por ciento de cobertura y no llegamos al 70 por ciento a nivel nacional", disparó Geffner.

Ante el desvío de la conversación hacia terrenos políticamente sensibles para la línea editorial del ciclo —alineada con las directrices del ajuste nacional—, el conductor Nino Romero intentó cortar el tema: "Con esto lo dejamos en paz, ¿tienen que ver en esto las campañas antivacunas?".

El especialista reconoció que ese es un punto que influye, pero insistió en apuntar contra la gestión estatal. "Creo que sí, muchas de estas macanas se han difundido por medios. Si insistís, ese mensaje penetra. Pero por otra parte, hay ausencia del Gobierno nacional en políticas públicas, tendría que haber campañas. Están muy por debajo del nivel requerido", sentenció.

La respuesta dejó sin margen de maniobra a la conducción. Entre risas nerviosas y un evidente apuro por salir del aire, el programa despidió al especialista con un apresurado y afable "Gracias doctor, muy amable... el doctor dándonos consejos... bueno, ¿hacemos una pausa?" que sintetizó el malestar ante un diagnóstico que desnuda interrogantes largamente denunciados por pacientes frente al deterioro sanitario.