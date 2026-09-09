Un grupo de arquitectos responsabilizó a la Municipalidad por la suba de los accidentes

La ausencia de un plan integral de diseño vial, la falta de un plan de semaforización y señalización y el estado “inadecuado” del asfalto son tres los factores que una agrupación que arquitectos de San Luis encontraron para explicar el aumento de los accidentes en las calles de la ciudad. Enviaron su inquietud a la Municipalidad, que hasta ahora desoyó cualquier tipo de ayuda.

La Asociación de Arquitectos de la provincia de San Luis manifestó su “profunda preocupación” ante el sostenido índice de siniestros viales que afecta a la ciudad y solicitó la ejecución de “medidas estructurales sustentadas en la normativa de seguridad vial vigente”.

Basados en la experiencia de otros municipios con el mismo problema, los arquitectos entendieron que la mayoría de los accidentes “no constituyen hechos fortuitos”, sino que están vinculados a fallas sistémicas del entorno urbano.

“La ciudad carece de una planificación geométrica urbana que ordene los flujos vehiculares”, dijeron sobre el primero de los puntos críticos. Los profesionales aseguraron que “falta de jerarquización de arterias, hay desniveles inadecuados, ausencia de zonas de calma y giros a la izquierda en avenidas que carecen de carriles de resguardo”, lo que contradice los manuales de diseño geométrico vial.

A eso se suma una señalización deficiente, discontinua y, “en muchos sectores críticos, inexistente”. La asociación dijo que la ciudad no cuenta con una red de semáforos sincronizados en onda verde -que regule las velocidades- ni con dispositivos tecnológicos adecuados para el cruce seguro de peatones y ciclistas.

Finalmente, el informe firmado por el arquitecto Mariano Ledesma sostuvo que el “avanzado deterioro” de la capa asfáltica y de hormigón en corredores hizo que los baches profundos, las deformaciones y falta de adherencia obliguen a los conductores a realizar “maniobras evasivas bruscas o provoca pérdidas de control”.

“La evidencia científica en seguridad vial demuestra que la educación es insuficiente si las calles actúan como trampas físicas o campo liberado”, dijo el informe que responsabiliza al municipio, “como administrador de la vía pública”, de la situación.



Además, el trabajo refleja estadísticas que dicen que casi la mitad de los accidentes graves tiene como afectados a conductores de motocicletas y bicicletas; que el 60 por ciento corresponde a colisiones e impactos laterales en intersecciones urbanas; un 25% por despistes, vuelcos y choques contra elementos fijos del tendido público como postes de luz o árboles; y un 15% deriva en atropellamientos de peatones o ciclistas.

“Las deficiencias estructurales en el diseño y la falta de regulación –continuó Ledesma- provocan que los accidentes sucedan en cualquier calle de la ciudad, incluso en internas, con una mayor frecuencia dentro de las cuatro avenidas y en calles conceptualizadas como avenidas, aunque su diseño no responda a tal denominación”.

Los arquitectos detectaron que el sector norte de la ciudad - de rápida expansión residencial- tiene un escaso ordenamiento periférico que repercute en el incremento de los incidentes y que, entre otras cosas, provoca caídas a un canal pluvial, donde se produjo uno de los hechos mortales. Los barrios adyacentes a las autopistas urbanas (Circunvalación, Santos Ortiz, Ruta 3, Peregrino, Lafinur Sur por ejemplo) son zonas de alta peligrosidad –advierte el informe- porque poseen distribuciones de tránsito pesado.

Los arquitectos dicen que les resulta imposible determinar una calla de máxima peligrosidad, ya que la mayoría fueron “epicentro de colisiones con distintos resultados”.

Para Ledesma, sin embargo, es paradigmático el caso de la Avenida Lafinur, que “con su extraño diseño de ruta y colectora, de ancho variable, con una rotonda en su intersección con calle Junín, donde desaparece la colectora y la división central y los canteros laterales”, posee innumerables puntos críticos. El peligro se representa al intentar atravesarla, girar hacia alguna de las calles o ingresar a la misma.

“Lo mismo podríamos decir de las “avenidas” Riobamba, Sarmiento, Ejército de los Andes, Centenario, Justo Daract, Martín de Loyola, Eva Perón, o Funes y otras más, las cuales no tienen una continuidad visual, vial y la señalización es deficiente”, concluyó el duro informe.