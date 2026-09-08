La Expo Rural tendrá cuatro jornadas de actividades bajo el lema “Abriendo tranqueras"

La Sociedad Rural de San Luis presentó la 79ª edición de su exposición, que se desarrollará del 8 al 11 de octubre bajo el lema “Abriendo tranqueras”. La propuesta reunirá en el predio de Rawson y Belgrano a productores, empresas, consignatarias y expositores, con actividades destinadas también al público que busca conocer el trabajo del sector.

El presidente de la entidad, Joaquín Belgrano Rawson, destacó el acompañamiento de la comisión organizadora, los auspiciantes y quienes ya reservaron su lugar. Además, invitó a sumarse a los expositores que todavía no se inscribieron.

Durante las cuatro jornadas habrá remates y exhibición de animales, entre otras actividades. Belgrano Rawson señaló que la muestra buscará poner en primer plano la dimensión productiva del campo y acercarla a la comunidad.

El dirigente también ratificó la intención de sostener la apertura de la institución, ampliar la participación de los productores y fortalecer el vínculo con el Gobierno. En ese sentido, planteó que la comunicación entre los sectores público y privado es parte del camino para impulsar el crecimiento.

“Abriendo tranqueras” sintetiza esa búsqueda: que más personas se acerquen, conozcan la actividad rural y comprendan su importancia en la vida cotidiana.