Acusado de un asalto mortal pidió salir de la cárcel para ayudar a sus hijos y su madre

Con la excusa de que sus dos hijos quedan solos en la casa cuando su esposa se va a trabajar y de que su madre tiene 78 años y vive sola, un hombre acusado de participar en un asalto mortal en Los Manantiales pidió ser liberado. La Justicia rechazó de plano la solicitud.

Como consecuencia de esa determinación, Diego Becerra, de 43 años, continuará detenido bajo la acusación de ser uno de los tres asaltantes que el 2 de febrero del año pasado irrumpieron en una casa rural de Arbol Solo y se llevaron dos millones y medio de pesos luego de maltratar ferozmente a los dueños.

Junto a Becerra habrían actuado Ramón Ceferino Núñez y Cristian Sebastián Sosa, quienes también están presos. Los imputados llegaron –según la acusación- a la casa de un hombre de 77 años que vivía con su esposa y les pidieron agua para ponerle a un Renault 12 rojo que había recalentado su motor. Pero en realidad a la intención de los hombres era robar.

De hecho, entraron a la casa, redujeron mediante golpes a la mujer, la ataron y le pusieron una bolsa en la cabeza. Al dueño de casa le pegaron para llevarse el dinero y le produjeron una fractura en el cráneo que lo condujo a la muerte el 17 de septiembre del año pasado. La víctima pasó ocho meses internada.

Becerra es, según los registros, el dueño del auto en que se movilizaron los ladrones, y en la audiencia del lunes dijo que ya llevaba “mucho tiempo detenido”. Sostuvo además que tiene cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, “que necesitan ayuda para ir a la escuela”, y que su madre está sola desde la muerte de su padre, mientras él estaba detenido.