Homicidio de Javier Moyano: extendieron la domiciliaria del adolescente imputado

El adolescente de 16 años investigado por el homicidio de Javier “Conejo” Moyano continuará bajo prisión domiciliaria durante otros 60 días. La medida fue dispuesta este viernes por la jueza Penal, Juvenil y Contravencional Ivana Benenati, a pedido de la Fiscalía de Instrucción 3 y con el acuerdo de todas las partes.

El joven permanece al cuidado de sus tíos y bajo control policial. La magistrada también ordenó mantener el seguimiento del Instituto de Reinserción Social, la asistencia psicológica del área penal juvenil y las medidas necesarias para que pueda continuar sus estudios de manera virtual.

El fiscal Esteban Roche explicó que la investigación preparatoria continúa abierta y que todavía restan producir distintas medidas de prueba. Entre ellas mencionó una pericia sobre un teléfono celular y nuevas entrevistas a testigos.

La Fiscalía fundamentó el pedido en el riesgo de fuga, la posibilidad de que el adolescente entorpezca la investigación y la gravedad del hecho atribuido. También señaló que la restricción busca resguardar al propio imputado ante el clima de tensión existente en el barrio.

El adolescente está imputado junto con Carlos y José Barroso como presunto autor de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

José Barroso continúa con prisión preventiva, dispuesta en principio hasta noviembre. Carlos Barroso, en tanto, fue condenado durante el transcurso de esta investigación a una pena superior a cinco años por un robo calificado y actualmente se encuentra alojado en el Servicio Penitenciario.

Por tratarse de un menor de edad, las medidas que afectan su libertad deben resolverse dentro del régimen penal juvenil, conforme a las normas específicas de protección de niños, niñas y adolescentes.

El crimen ocurrió el 13 de febrero, entre las 19:50 y las 20, sobre la avenida V Centenario de la ciudad de San Luis. De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, Moyano circulaba en motocicleta en dirección oeste-este cuando, a la altura de la manzana L, fue interceptado por un automóvil gris oscuro en el que se desplazaban los imputados.

Desde el interior del vehículo habrían efectuado varios disparos contra el motociclista y luego escaparon. Moyano cayó sobre el asfalto y murió minutos después como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por heridas de arma de fuego que le perforaron ambos pulmones.