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Presunto suicidio

Investigan la muerte de un hombre de 82 años

Estaba en su cama con un disparo en la sien derecha. A su lado había una pistola. Las puertas no estaban forzadas.

Por redacción
| Hace 1 hora

Tendido sobre su cama, con una manta que le tapaba hasta el abdomen, un hombre de 82 años fue encontrado por la Policía el martes a la noche en su casa de calle Tacuarí 628. Al lado había un arma calibre 22 con la que, aparentemente, se había disparado.

 

 

La muerte del octogenario es investigado como un suicidio, debido a que todos los indicios apuntan a eso. Los médicos que lo examinaron encontraron un disparo en la sien derecha que reforzó esa teoría.

 

 

Los oficiales que entraron a la vivienda, alertados por una vecina, observaron que la casa no presenta signos de violencia en las puertas delanteras. No obstante los oficiales de la División Homicidios estuvieron en el lugar para realizar las pericias.

 

 

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