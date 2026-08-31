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Inseguridad en Merlo

Entraron a una panadería, rompieron vidrios y se llevaron hasta las batidoras

Ocurrió este domingo por la mañana en una panadería y pastelería de la calle Fermín Romero. Robaron máquinas, mercadería, insumos, un posnet y herramientas. Piden ayuda a los vecinos. Hace un mes y medio habían robado en la Farmacia Piedra Blanca, ubicada a pocas cuadras.

Por redacción
| Hace 3 horas

Una panadería y pastelería de Villa de Merlo fue blanco de la inseguridad este fin de semana. El comercio, ubicado sobre la calle Fermín Romero, amaneció este domingo con los vidrios rotos y un importante faltante de elementos de trabajo.

 

Según relataron los propietarios, los delincuentes habrían actuado durante la noche del sábado. Al llegar por la mañana, se encontraron con el local violentado.

 

Del interior se llevaron batidoras, utensilios, delantales, mercadería e insumos para la producción. También robaron un posnet y herramientas de trabajo, como un taladro, una amoladora, martillos y pinzas.

 

«La pérdida afecta directamente el funcionamiento del emprendimiento, ya que buena parte de lo robado corresponde a elementos utilizados para producir y trabajar», señalaron.

 

Tras el robo, los damnificados hicieron público el hecho y solicitaron la colaboración de los vecinos para recuperar lo sustraído. Pidieron estar atentos ante la posibilidad de que alguno de los objetos sea ofrecido a la venta.

 

Otro robo en la zona

 

El episodio ocurrió un mes y medio después de otro hecho similar registrado en el sector. En aquella oportunidad, desconocidos rompieron un vidrio de la nueva Farmacia Piedra Blanca, ubicada en la bajada, y se llevaron un celular y un posnet.

 

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