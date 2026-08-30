Quisieron entrar a la casa de "Tití" Otazú en Villa Mercedes

La casa donde vivió Edith “Titi” Otazú, la histórica locutora villamercedina fallecida en 2021, fue atacada por los delincuentes que forzaron la puerta y rompieron algunas cerraduras, que fueron rápidamente reparadas.

Si bien la vivienda está sin ocupación y según la Municipalidad villamercedina corre peligro de derrumbe, permanece monitoreada las 24 horas, lo que permitió detectar a tiempo el intento de robo.

El hecho se produjo el sábado 29 de agosto a las 5 de la mañana en la casa de Juan W. Gez 85, en el centro de Villa Mercedes. Los intrusos quisieron ingresar a la vivienda pero abandonaron la tarea a los pocos minutos.

La vivienda de la comunicadora es, además de una construcción simbólica para la ciudad, objeto de una disputa judicial entre los herederos. La Justicia evalúa demolerla pero Rodrigo Otazú, el joyero que vive en el exterior, hijo de “Titi” presentó un proyecto para hacerse cargo de las restauraciones necesarias.