La sonrisa de Mailena busca concientizar sobre la salud mental

A los 18 años y mientras termina la secundaria en el Centro Educativo N° 1 “Juan Pascual Pringles”, Mailena Aguilar se vio con la posibilidad de representar a la provincia en el certamen Señorita Independencia, que se hará en Tucumán entre el 4 y 6 de septiembre. Pero además encontró con su participación la chance de aprender sobre un tema que, entendió con el tiempo, le preocupa: la salud mental.

La joven puntana tuvo que indagar sobre ese aspecto tan sensible tras la propuesta de la organización del encuentro. Las candidatas de todas las provincias deben crear un proyecto desde su propia mirada referido a esa cuestión. “Nos piden que pensemos qué queremos aportar y qué huella dejar en la sociedad”, dijo la joven.

Mailena, quien nació y se crió en el barrio Juan de Dios Garro (“es parte de mi historia y de la persona que soy”), trabajó en la concientización sobre la salud mental “porque creo que muchas veces necesitamos que alguien nos recuerde que pedir ayuda también es una forma de ser valientes”.

Posiblemente, el paso por el concurso le sirva a la joven para definir su futuro, ya que a la par del fin de la secundaria comenzó a estudiar para el ingreso a Medicina, la carrera que le interesa seguir.

Mailena dice que le gusta estudiar, modelar y, sobre todo, aprender idiomas porque siempre le interesó conocer nuevas formas de comunicación. “Aprender un idioma es una manera de acercarnos a otras culturas y conocer otras realidades”, agregó la chica que a lo largo de su vida hizo natación, patín, atletismo y gimnasia pero por ahora relegó a los deportes.

Aunque no conoció ningún caso cercano de inconvenientes de salud mental, se interiorizó del asunto por las redes sociales y por la información que encontró. Dijo, en una charla con El Diario de la República, que le impactó conocer la situación de San Luis respecto de los índices de suicidio a nivel nacional. La provincia está en la cima de esa triste estadística.

“Cuando una realidad nos preocupa, también tenemos la responsabilidad de preguntarnos qué podemos hacer desde nuestro lugar para generar conciencia”, dijo la chica que ahora conoce la estadística de la salud mental en San Luis y los espacios que existen para acompañar a las personas en crisis.

Como parte de su proyecto, Mailena entregó folletos y realizó encuestas para saber cuánto se conoce sobre el tema. “Para mí, esas pequeñas acciones son importantes porque permiten abrir una conversación y generar conciencia para saber que nadie debería sentir que tiene que atravesar un momento difícil completamente solo”.

Sobre la coyuntura puntual de la salud mental en la provincia, Aguilar dijo que “es un tema que merece cada vez más atención”. “San Luis tiene espacios y profesionales que trabajan para acompañar a las personas, pero considero que también tenemos que lograr que esa información llegue a todos”.

La candidata se enteró del certamen Señorita Independencia por una publicación de Instagram y sintió que era una oportunidad que quería aprovechar. Luego de la preselección y de una presentación en la que cada joven debía presentarse con el traje típico de San Luis y traje de gala, entendió que la competencia era mucho más que eso: “Era una oportunidad para aprender, crecer y conocer aún más nuestra identidad”.

De sonrisa franca y carácter emprendedor, Mailena siente que ya ganó por el solo hecho de “tener el honor de llevar el nombre de San Luis y poder representar a mi tierra”.

El certamen promueve la cultura, el turismo y la conciencia cívica y busca –dijo la candidata puntana- que cada representante conozca profundamente su provincia y pueda transmitir qué es lo que la hace única. Para Aguilar, representar a San Luis no es solamente portar una banda sino “llevar nuestras historias, nuestras tradiciones, nuestros paisajes y todo aquello que nos identifica”.

Durante los días en Tucumán, la chica participará de diferentes actividades, presentaciones y propuestas relacionadas con la cultura y el intercambio. El domingo 6 de septiembre será la gala final.



Acompañada por su familia –consistente en sus padres y su hermana- la estudiante sabe que vivir la experiencia tendrá un sabor especial.