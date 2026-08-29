Los recuerdos desenterrados de Raly Barrionuevo

La voz de María Teresa Andruetto, notable cuentista argentina, traslada en el inicio del concierto, a un paisaje pintado pero real. Entonces aparece Raly Barrionuevo en el escenario del Cine Teatro San Luis y el público comprende que el arte es capaz de traspasar cualquier tipo de imaginación.

Andruetto es la autora del cuento en el que se basa “El camino de Solgo”, el disco que el cantautor santiagueño presentó el viernes a la noche en San Luis en un recital de dos horas y media que convocó a casi 300 puntanos.





No es un secreto que si Barrionuevo considera a San Luis su segunda casa en gran parte se debe a su relación con la familia el docente universitario Roberto “Tato” Iglesias, presente en el recital junto a su familia. Dos de sus hijas, Camila y Mariana, tuvieron el privilegio de escuchar en vivo y a pocos metros de distancia canciones que Raly compuso en honor de ellas.

Y también el propio cantante dijo estar honrado y satisfecho por poder entonar sus melodías con las homenajeadas a pocos metros.





Los catorce temas de “El camino...” pasaron por el Cine teatro en la primera parte del concierto. Alfredo Ábalos, el basquetbolista Gabriel Deck, el médico villamercedino David Muñoz, autor de la letra de “Tonada de girasol”, y Silvio Rodríguez fueron parte de alguna u otra manera del álbum presentado.

Sin pausa, con calma santiagueña y respiros puntanos, Barrionuevo se aseguró tocar todos los temas de su disco más reciente antes de adentrarse en la segunda parte del show, en la que recorrió clásicos propios y ajenos.

“La niña de los andamios”, “Y seremos agua”, “Cuarto menguante”, “Zamba y acuarela”, “El sol parece lluvia”, “Chacarera del sufrido” y del exilio, “Circo criollo”, “Zamba de usted” y “Febrero en San Luis”, a dúo con Julio Salazar, único invitado de la noche, coronaron un recital que terminó con “Somos nosotros”, la mayor declaración de principios de un músico que no tiene razones para callarse.