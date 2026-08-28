El Diario y Cinemacenter te invitan a la primera proyección de "Pepita la pistolera"

Una muy buena noticia llega a los lectores y seguidores de El Diario de la República. El miércoles 2 de septiembre se realizará una función especial de “Pepital la pistolera”, la nueva película de Lucía Puenzo, con Luisana Lopilato en el papel principal, a la que podrán ingresar invitados por este medio.

La proyección será a las 20 en las sala de Cinemacenter San Luis y para ser parte del momento solo hay que participar del sorteo lanzado en las redes sociales de El Diario de la República. Los ganadores tendrán dos entradas para asistir a la función.

La película está basada en la vida de Margarita Di Tulio, una mujer de Mar del Plata que desafió a la ley y al poder de su ciudad con la instalación de prostíbulos, una actitud que le costó muy caro, a tal punto que fue acusada por la Policía de diversos delitos, como el asesinato de José Luis Cabezas.

Además de Lopilato, completan el elenco Alberto Ajaka, Claudio Tolcachir, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Camila Peralta.

Puenzo regresa al cine luego de filmar algunas series en Chile y México con una historia fuerte, que retrata una época del país y que sin caer en la biografía recala en los orígenes del mito de “Pepita”, una mujer que se animó al poder establecido. La directora es también responsable de “XXY”, “Wakolda” y “El niño pez”.