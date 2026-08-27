Agosto termina con cuatro novedades y la reposición del inicio de la magia

Cinco nuevas opciones tendrán los espectadores de los cines de San Luis, en tanto que en Cine Fénix de Villa Mercedes solo tendrá una novedad en la última semana de agosto. La entretenida “Coyote vs Acme”, con el inolvidable Correcaminos como protagonista es el estreno en común.

¿O será el Coyote, que lleva años en su afán por atrapar a su enemigo y ahora toma una decisión drástica el verdadero centro de atención de la trama? El personaje animado, que en la película interactúa con actores y escenario reales, demanda a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes, y da inicio al juicio más absurdo de la historia

En “Impacto mortal”, otra de las películas que se estrenan en San Luis, un grupo de pasajeros en un avión que hace la ruta de Los Ángeles a Shanghai y sufren al tener que aterrizar forzadamente en aguas infestadas de tiburones.

En el mismo tenor se juega “La guerra de los últimos”, una película que se desarrolla en un mundo postapocalíptico cuando un virus aniquila a la humanidad y los supervivientes se enfrentan a unos carroñeros errantes.

Con un tono más romántico y humano se verá “Solo por una noche”, que cuenta la historia de un hombre recién dejado por su pareja y una chica que vive esperanzada en encontrar su amor y que podrían ser los único solteros de la ciudad que buscan algo más que un encuentro casual.

Ambos sienten una chispa cuando se conocen, pero una serie de tropiezos y aventuras complican su noche y hace que estén separados.

Para celebrar los 25 años de Harry Potter, los cines del país reponen “La piedra filosofal”, la primera película del popular mago que comienza cuando el protagonista cumple 11 años y descubre los poderes con los pasará toda su vida, conocida y seguida por millones de lectores y espectadores en todo el mundo.