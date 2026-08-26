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Denunció a su pareja por violencia y teme por su vida: “Dijo que me iba a matar”

Noelia Gil radicó la denuncia en la Comisaría 35° por agresiones físicas y amenazas. Pide justicia y protección urgente.

Por redacción
| Hace 13 horas
Noelia sufrió fuertes golpes, una violencia brutal que escaló tanto en el plano físico como psicológico. Foto: gentileza.

Una dramática situación de violencia de género e intimidaciones continuas atraviesa a la localidad de Luján. Noelia Alejandra Gil (44) efectuó una denuncia en la Comisaría Distrito 35° contra su pareja, HRC, tras sufrir reiterados episodios de violencia física, psicológica y amenazas de muerte. En un desgarrador testimonio en diálogo con El Diario de la República, la víctima expresó el constante temor con el que vive y exigió medidas urgentes de protección.

 

 

Según consta en las actuaciones policiales labradas el pasado 25 de agosto, la víctima mantenía una relación de pareja desde hace unos cinco años con HRC, marcada por sistemáticos tratos crueles, descalificaciones y episodios de agresiones físicas.

 

 

La situación habría escalado drásticamente en los últimos días cuando, en medio de una discusión en la vivienda que compartían sobre la calle Ayacucho, el acusado comenzó a insultarla, encerrarla en el inmueble dejándola sin llaves y, posteriormente, la golpeó y empujó.

 

 

En la denuncia se dejó constancia expresa del severo peligro que corre la mujer, manifestándose que en distintas oportunidades el acusado la habría amenazado de muerte y con hacer desaparecer su cuerpo.

 

 

Ante la gravedad de los hechos y la reiteración de las agresiones, Gil tomó la decisión de retirarse definitivamente del domicilio para resguardarse en la vivienda de una amiga, solicitando a las autoridades judiciales una medida de restricción y prohibición de acercamiento recíproca.

 

 

En diálogo con El Diario de la República, Noelia se mostró profundamente conmovida, atravesada por los nervios de la situación e inmersa en un llanto recurrente ante la angustia de revivir el infierno padecido.

 

 

“Me vivía amenazando, no me dejaba trabajar, me trataba mal... yo tengo problemas de la vista y me decía tuerta, o que me iba a terminar matando. Un montón de cosas feas”, relató con la voz quebrada.

 

 

La víctima advirtió además sobre la vulnerabilidad en la que se encuentra y el temor a que las influencias del acusado impidan el accionar de la justicia. “A él no le hacen nada porque está metido en la Municipalidad y como siempre me amenazaba, me decía que hiciera lo que quisiera pero a él nadie lo iba a tocar. Él ya ha estado preso por sus antecedentes... me arruinó la vida”, expresó desesperada durante la entrevista, añadiendo que teme que cumpla sus advertencias: “Me va a matar, como él dijo, me va a terminar matando y no van a hacer nada”.

 

 

Tras la radicación del escrito judicial, las autoridades dispusieron la entrega del botón antipánico a la víctima, quien hoy intenta rehacer su vida lejos de su agresor, asistida por su entorno cercano pero bajo el contundente reclamo de que la causa avance y se garantice su integridad física de manera efectiva.

 

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