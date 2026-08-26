El Estado Nacional financia a los bancos para que ayuden a tener la primera vivienda

El Gobierno nacional anunció un nuevo programa para impulsar los créditos hipotecarios con el objetivo de ampliar el acceso al financiamiento para la primera vivienda. La iniciativa, presentada por el ministro de Economía Luis Caputo, utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para que los bancos dispongan de más fondos y puedan otorgar nuevos préstamos.

A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de una nueva línea de créditos que las personas puedan solicitar directamente al Estado. El programa está dirigido a las entidades financieras, que recibirán financiamiento mediante licitaciones y luego deberán destinar esos recursos exclusivamente al otorgamiento de créditos hipotecarios para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

En base a lo que explicó Caputo durante la presentación, el principal problema que enfrenta hoy el mercado hipotecario es que los bancos reciben depósitos de corto plazo, pero deben otorgar préstamos que se pagan durante muchos años. Con este esquema, el Gobierno busca ofrecerles fondeo de largo plazo para que puedan ampliar la oferta de créditos sin asumir ese descalce financiero.

¿Cómo funcionará el programa?

El mecanismo consiste en que el Estado colocará depósitos a plazo fijo en pesos ajustados por UVA más una tasa adicional. Esos fondos serán adjudicados a los bancos mediante licitaciones y las entidades tendrán la obligación de utilizarlos para otorgar créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda.

Cada licitación será por $200.000 millones. Los bancos podrán participar en dos tramos: uno con un plazo de un año y una tasa mínima de UVA más 2,50%, y otro con un plazo de cinco años y una tasa mínima de UVA más 4,50%. Además, ninguna entidad podrá quedarse con más del 20% del monto de cada licitación, mientras que los fondos adjudicados deberán transformarse en créditos hipotecarios dentro de los 90 días corridos posteriores.

¿Qué significa la tasa UVA + 7,5%?

Uno de los datos más importantes del programa es que el Gobierno estableció un tope para la tasa de los créditos hipotecarios. Las entidades financieras que utilicen estos fondos no podrán otorgar préstamos con una tasa superior a UVA + 7,50%.

Esto significa que el préstamo se ajustará por la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que acompaña la inflación, y sobre ese capital actualizado el banco podrá cobrar una tasa de interés que no supere el 7,5% anual. Cada entidad podrá ofrecer condiciones comerciales diferentes, pero siempre respetando ese límite fijado por el programa.