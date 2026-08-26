"El Colo" Piñeyro muestra su mano dura y mandó a echar a dos choferes de Transpuntano

La interna gremial en el gremio de los colectiveros sigue sin freno y los despidos de Transpuntano a trabajadores que son parientes de opositores a la lista oficialista se suceden con más frecuencia que la de los recorridos de los micros. A un caso conocido en la semana contra un trabajador de la sección Repuestos, ahora se suman dos colectiveros que fueron cesanteados.

La mano dura con la que Iván “Colo” Piñeyro pretende quedarse nuevamente con el control de sede San Luis de UTA (Unión Tranviarios Automotor) volvió a demostrarse con el despido de dos empleados de Transpuntano. Uno es hijo de un integrante de una lista opositora al dirigente para las elecciones que se realizarán en diciembre. La otra es una mujer, pareja del echado.

Ambas desafectaciones habrían estado ordenadas por Piñeyro como una forma de amedrentar a quienes le disputan el poder en el sindicato. No sería –denuncian los trabajadores- una manera novedosa de actuar de “El Colo”, un dirigente gremial muy allegado al intendente Gastón Hissa y que busca perpetuarse en el sindicato.

No solo eso. El gremialista tendría además acciones en la empresa, ya que sería el dueño de al menos dos colectivos que a la vez alquila a la patronal. De allí, su poder para echar a quienes buscan su puesto.

El colectivero echado en este caso es hijo de otro chofer que se presentó en una lista opositora a Piñeyro. Dispuesto a demostrar sus armas, el sindicalista no solo habría hecho que se fuera el descendiente de su rival sino también su novia. “Esto es política y acá vale todo”, habría sido su explicación.