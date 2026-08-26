Otra vez, escribieron una amenaza de tiroteo en un baño del Instituto Santo Tomás

Una nueva inscripción con una amenaza de tiroteo fue encontrada en un baño del nivel primario del Instituto Santo Tomás de Aquino, lo que motivó que el establecimiento tomara medidas de seguridad especiales para el miércoles 26 de agosto.

Los alumnos debieron ingresar en el retorno de la actividad tras el feriado del martes sin mochila, solo con cuadernos y cartuchera y en caso de que hubieran llevado bolsa, debía dejar ver lo que tenía adentro.

Por esa razón el inicio de las clases en el colegio céntrico fue anormal pero las autoridades decidieron no suspender las actividades. “Si lo hacemos una vez, tendríamos que suspenderlas cada vez que haya amenazas de este tipo”, dijeron.

Hace algunos meses, el Instituto Santo Tomás fue parte de una ola de amenazas de tiroteo anunciadas en las paredes de los baños de diversas instituciones educativas de la provincia. En el caso particular del establecimiento, el responsable fue detectado y sancionado.

La nueva amenaza fue encontrada en los baños del nivel primario de la escuela, algo que llama la atención de los docentes, aunque reconocieron que hay momentos del día en que primaria y secundaria comparten los sanitarios.

Tras el hallazgo de la amenaza, el colegio activó el protocolo especial para situaciones de este tipo, comunicó al Ministerio de Educación, a la Justicia y a la Policía, por lo que un patrullero vigiló el ingreso de los alumnos.